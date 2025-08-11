Çanakkale'de zamanla yarış sürüyor! Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler

Çanakkale'de zamanla yarış sürüyor! Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler
Çanakkale'de zamanla yarış sürüyor! Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler
Çanakkale Kepez'deki orman yangınına müdahale devam ederken, bölgeden gelen görüntüler facianın boyutunu gözler önüne serdi. Evler ve arabalar alevlere teslim oldu, bölgeyi yoğun bir duman tabakası kapladı. 84 kişi deniz araçları ile bölgeden tahliye edildi.

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Beldedeki Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi.

ÇANAKKALE VALİSİ: GEREKMEDİKÇE TRAFİĞE ÇIKILMASIN

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale merkez ilçesinde orman yangınının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini kaydederek, "Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

"YANGIN NEDENİYLE 77 KİŞİ HASTANEDE"

Vali Toraman, daha sonra yaptığı paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi: "ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı, Çamlıbel Sitesi tahliye edildi. Tahliye ekiplerine yardımcı olalım. Gereksiz trafik oluşturmayalım. Çanakkale Çınarlı yangınına 10 uçak, 9 helikopter ile havadan, 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araç ve 760 personelle karadan müdahale edilmektedir. Riskli bölgelerden 2 bin 90 vatandaşımız tedbiren deniz ve karayolu ile tahliye edildi. Dumandan etkilenen 77 vatandaşımıza sağlık kuruluşlarında müdahale ediliyor. Hayati tehlikeleri yoktur."

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR

Vali Toraman, Çanakkale Merkez yangını istikametinde bulunan Halileli köyünün de tedbiren tahliye edildiğini bildirdi. Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik, yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatıldı.

Dardanos mevkisiyle Güzelyalı köyü yolunun yangın nedeniyle trafiğe kapatılması üzerine yazlık evlerde ve sahilde kalan vatandaşlar, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve GESTAŞ'ın yaptığı ortak çalışmayla ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi'nden ve Kepez Limanı'ndan tahliye ediliyor. Ulaştırma Bakanlığı, 84 kişinin deniz araçları ile bölgeden tahliye edildiğini açıkladı.

HAVALİMANI UÇUŞLARA KAPATILDI

Çanakkale-Ezine kara yolunun 10 ila 31'inci kilometreleri arası, yangın nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının neden olduğu yoğun duman nedeniyle bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin, trafik güvenliğinin sağlanması için Çan-Yenice ya da Bayramiç-Ezine kara yollarını tercih etmeleri istedi.

Çanakkale Havalimanı pisti, devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, bugün saat 19.30'a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldı.

EVLER VE ARAÇLAR YANDI

Bu arada bazı binaların alevler arasında kaldığı gözlendi. Yangın söndürme çalışmaları esnasında vatandaşlar da bölgedeki ekiplere su tankerleriyle destek veriyor. Yangında bazı araçların yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü. Motosikletli vatandaşlar yangın söndürme çalışmasına katılanlara destek olmak amacıyla su, maske, ayran ve göz damlası dağıtıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Polis ekipleri, Güzelyalı köyünde yanan yazlıkları kontrol ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) de yangından etkilenen bir evin bahçesindeki tavuğa su verdi. Alevlerin ulaştığı Erenköy'de (İntepe) yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Bölge, güvenlik amacıyla tedbiren tahliye ediliyor.

Yangın bölgesine ulaşan komandolar da söndürme çalışmalarında ekiplere destek veriyor. Öte yandan Çanakkale-İzmir kara yolu üzerinde bulunan bir iş yeri alevler arasında kaldı.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
Haber YorumlarıSer_hat:

Yazıklar olsun, yakan da,yaktıran da,kazara bile olsa yakanda Allah'tan bulsun.

Haber YorumlarıABDULHAMITHAN:

geçmiş olsun güzel ülkem, Rabbim beterlerinden korusun bir tarafta yangın bir tarafta deprem üstümüze çok kötü oynanıyor

