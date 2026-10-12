Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor! 73 yıllık hikaye bitti

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Türkiye tekstil ve denim sektörünün en köklü üreticilerinden Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş., Kayseri’deki dev üretim tesislerini kalıcı olarak kapatma takviminin sonuna geldi. 11 Eylül'de şalter indiren şirket, bugün (12 Ekim) itibarıyla fabrikadaki tüm faaliyetlerini tamamen durdurdu ve çalışanların iş akitlerini feshetti.

Dünya genelinde tanınan giyim devlerine onlarca yıldır kumaş tedarik eden şirketin kapanış kararı, sektördeki maliyet artışlarını ve küresel rekabet baskısını bir kez daha gözler önüne serdi.

İŞÇİLERİN İŞ SÖZLEŞMELERİ BUGÜN SONA ERDİ

Kapanış kararıyla birlikte fabrikada uzun yıllardır ter döken yüzlerce çalışanın istihdam süreci de noktalandı. Şirket yönetiminin yaptığı açıklamaya göre, çalışanların iş sözleşmeleri bugün itibarıyla resmi olarak feshedildi.

Kıdem ve ihbar tazminatı ile kullanılmamış izin ücretlerini kapsayan yasal alacakların, en geç 7 Kasım tarihine kadar çalışanların banka hesaplarına tek seferde ve peşin olarak yatırılacağı bildirildi.

YASAL HAKLARIN YANINDA "EK DESTEK PAKETİ" HAZIRLIĞI

Şirket yönetimi, tazminat ve yasal hakların haricinde işçiler ile ailelerine yönelik özel bir sosyal destek paketi hazırlığında olduklarını duyurdu. Ayni ve nakdi yardımları içermesi planlanan bu paketin ayrıntıları ve ne zaman dağıtılacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

73 YILLIK ÜRETİMİ ARTAN MALİYETLER BİTİRDİ

1953 yılında kurulan ve 1986'dan itibaren dünya markalarının bir numaralı denim sağlayıcılarından biri haline gelen Orta Anadolu'nun kapanış kararına küresel kriz sebep oldu. Yönetim; küresel pazarda talebin düşmesi, finansman ve işletme maliyetlerinin fırlaması ile uluslararası rekabet şartlarının ağırlaşması nedeniyle mevcut yapının sürdürülemez hale geldiğini vurguladı.

Kayseri sanayisinin sembol isimlerinden olan 73 yıllık devin kapanmasıyla, Türk tekstil sektörünün en önemli kalelerinden biri kepenk kapatmış oldu.