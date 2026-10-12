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Kremlin, Zelenskiy'in seçimler için 60 günlük ateşkes teklifini reddetti

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in seçimler için 60 günlük ateşkes teklifini reddetti. Peskov, Ukrayna'nın ateşkesi seçim değil, güç toplamak ve savaşa devam etmek için istediğini, Rusya'nın ise kalıcı barış istediğini söyledi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in seçimler için 60 günlük ateşkes teklifine reddederek, "Ukrayna'nın 60 günlük ateşkesi seçimler için değil; güçlerini toplamak, yaralarını sarmak ve savaşa devam etmek için istiyorlar" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada Rusya ile bir ateşkes sağlanması durumunda seçim düzenlemeye hazır olduklarını belirterek, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bilgilendirin, bize iki ay verin. 60 günlük bir tam ateşkes sağlayın; biz de seçim düzenleriz" demişti. Kremlin'den Zelenskiy'in ateşkes açıklamalarına yanıt geldi. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zelenskiy'in talebini reddetti. Basın mensuplarına açıklama yapan Rus Sözcü, Rusya'nın geçici bir ateşkes yerine kalıcı barış anlaşması istediğini dile getirerek, "Kremlin'de hem Devlet Başkanı Putin hem de diğer kademelerdeki yetkililer, ateşkes istemediğimizi defalarca dile getirdiler. Biz uzun vadeli bir barış istiyoruz ve buna ulaşmak için mümkün olan her şeyi yapmaya hazırız" dedi. "Kiev'de seçim yapmak istemiyorlar. Bu tamamen açık" diyen Peskov, Putin'in ülkenin seçim gününde Ukrayna'ya herhangi bir saldırı emri vermemeye hazır olduğunu sözlerine ekledi. Peskov, "Ukrayna'nın 60 günlük ateşkesi seçimler için değil; güçlerini toplamak, yaralarını sarmak ve savaşa devam etmek için istiyorlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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