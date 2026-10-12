Yeşilçam oyuncusu Nihat Ziyalan hayatını kaybetti

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Uzun yıllardır Avustralya’nın Sidney kentinde yaşayan Nihat Ziyalan, 90 yaşında yaşamını yitirdi. 1960 ve 1970’li yıllarda çok sayıda filmde rol alan sanatçı, oyunculuğun yanı sıra şiir ve edebiyatla da ilgilendi.

YILMAZ GÜNEY’İN DAVETİYLE SİNEMAYA GEÇTİ

Askerliğinin ardından Adana Şehir Tiyatrosu’nda oyunculuk yapmaya başlayan Ziyalan, tiyatronun kapanması üzerine Ankara Sanat Tiyatrosu’nda çalışmalarını sürdürdü. İlk şiir kitabı “Asık Yüzlünün Biri” ise 1963’te okurla buluştu.

Çocukluk arkadaşı Yılmaz Güney’in çağrısıyla 1966’da İstanbul’a gelen Ziyalan, “At Hırsızı Banuş” filminde rol alarak sinemaya adım attı.

YEŞİLÇAM’IN KÖTÜ ADAM KARAKTERLERİNİ CANLANDIRDI

Sinema kariyerinde ağırlıklı olarak kötü adam rollerini üstlenen Ziyalan, “Sezercik Aslan Parçası” filmindeki Nedim karakterini de canlandırdı.

Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit, Ediz Hun, Lale Belkıs, Türkan Şoray, Fatma Girik ve Selma Güneri gibi isimlerle aynı yapımlarda çalışan sanatçının son filmi, Şoray’ın yönettiği ve başrolünü üstlendiği “Azap” oldu.

ÇUKUROVA ÖDÜLÜ ALMIŞTI

Yaşamının ilerleyen yıllarını Avustralya’da geçiren Ziyalan, edebiyat çalışmalarını da sürdürdü. Adanalı sanatçı, Çukurova’nın tanıtımına yaptığı katkılar nedeniyle 2009 yılında Çukurova Ödülü’ne layık görüldü.