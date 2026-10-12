8 gündür kayıp olarak aranan 19 yaşındaki gençten acı haber! Son görüntüleri ortaya çıktı

8 gündür kayıp olarak aranan 19 yaşındaki gençten acı haber! Son görüntüleri ortaya çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde, ağabeyinin 29 Eylül’de kayıp başvurusunda bulunduğu 19 yaşındaki Yusuf Muhammet Aslan, 8 gün sonra ağaçlık alanda ölü bulundu. Aslan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı ve savcılık soruşturma başlattı. Aslan’ın bir marketten alışveriş yaptığı son görüntüleri de ortaya çıktı.
- Sarıyer'de 29 Eylül'den bu yana kayıp olan 19 yaşındaki Yusuf Muhammet Aslan'ın cansız bedeni, 7 Ekim'de Daruşşafaka Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda bulundu.
- Aslan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
- Aslan'ın bir markete girip alışveriş yaptıktan sonra çıktığı anlara ait son görüntüleri ortaya çıktı.
Sarıyer’de 19 yaşındaki Yusuf Muhammet Aslan’dan 29 Eylül’den bu yana haber alınamıyordu. Kayıp olarak aranan gencin cansız bedeni, ağaçlık bir alanda bulundu.
AĞAÇLIK ALANDA BULUNDU
Daruşşafaka Mahallesi’nde 7 Ekim Çarşamba günü saat 11.00 sıralarında ağaçlık alanda hareketsiz yatan bir kişinin görülmesi üzerine ihbarda bulunuldu. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerine gelen Ömer Faruk A. (20), hayatını kaybeden kişinin kardeşi Yusuf Muhammet Aslan olduğunu söyledi.
8 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANIYORDU
Polise ifade veren Ömer Faruk A., kardeşi için 29 Eylül’de kayıp başvurusunda bulunduğunu belirtti. Aslan’ın, kayıp başvurusundan 8 gün sonra ölü bulunduğu öğrenildi.
CENAZE ADLİ TIP KURUMU’NA KALDIRILDI
Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı, ağaçlık alanda ve cenaze üzerinde inceleme yaptı. Aslan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Aslan’ın son görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Aslan’ın bir markete girdiği ve alışveriş yaptıktan sonra marketten çıktığı anlar yer alıyor.
Savcılık, ölümle ilgili soruşturma başlattı.