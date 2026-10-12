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Anthony Taylor için karar verildi! İngiltere'nin de planı vardı

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Anthony Taylor için karar verildi! İngiltere'nin de planı vardı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'ndaki görev dağılımını netleştirdi. Süper Lig'de hakem atamalarından sorumlu olan İngiliz Anthony Taylor'ın sezon sonuna kadar görevine devam etmesine karar verildi. Taylor'a, 1. Lig hakemlerinin atama sürecinde görev alan Alan Snoddy eşlik edecek.

  • Türkiye Futbol Federasyonu, hakem yönetimine ilişkin sezon sonuna kadar uygulanacak görev planlamasını belirledi.
  • İngiliz hakem Anthony Taylor, Merkez Hakem Kurulu bünyesindeki görevine sezon sonuna kadar devam edecek.
  • Eski hakem Alan Snoddy de sezon boyunca görev yapacak; Taylor Süper Lig, Snoddy ise Trendyol 1. Lig hakemlerinin atama süreçlerindeki teknik değerlendirmelerden sorumlu olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem yönetimine ilişkin sezon sonuna kadar uygulanacak görev planlamasını belirledi. HT Spor'un haberine göre, İngiliz hakem Anthony Taylor, Merkez Hakem Kurulu (MHK) bünyesindeki görevine devam edecek.

ANTHONY TAYLOR SEZON SONUNA KADAR GÖREVDE

Süper Lig'in 7. haftasındaki hakem atamalarında teknik değerlendirmeleri gerçekleştiren Anthony Taylor'ın sezon sonuna kadar Türkiye'de kalacağı belirtildi.

İngiliz Futbol Federasyonu'nun da Taylor için planları bulunmasına rağmen taraflar arasında sağlanan iyi niyet anlaşmasıyla İngiliz ismin Türkiye'deki görevini sürdürmesi kararlaştırıldı.

ALAN SNODDY DE GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Taylor ile birlikte eski hakem Alan Snoddy de sezon boyunca görev yapacak. Taylor, Süper Lig hakemlerinin atama süreçlerindeki teknik değerlendirmelerden sorumlu olurken Snoddy ise Trendyol 1. Lig hakemlerine yönelik çalışmaları yürütecek.

MHK'DEN HAKEM ATAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 7. haftası öncesinde yaptığı açıklamada hakem atamalarının hangi kriterlere göre gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

Kurulun açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

"Trendyol Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin atama süreci ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterler esas alınmaktadır."

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAnd And:

inşallah bunlarıda kendimize benzetmeyiz tedbiri elden bırakmamak irtibatlarına bakmak lazım sakın yanlış yola tevessül etmesinler.

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Haber Yorumlarımustafa karasal:

Yabancı hakem benim ülkeme gelemez diyen zat, hakemlerin başına yabancıyı getirdi. Büyük konuşmamak lazım. Karar doğru olabilir ve şuan bence de doğru gibi gidiyor. Ama büyük konuşma. Yabancı var da geldi yabancı hakem de 1 maçlık ta olsa geldi. İSTİFA HACIOSMANOĞLU

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