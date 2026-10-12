Anthony Taylor için karar verildi! İngiltere'nin de planı vardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem yönetimine ilişkin sezon sonuna kadar uygulanacak görev planlamasını belirledi. HT Spor'un haberine göre, İngiliz hakem Anthony Taylor, Merkez Hakem Kurulu (MHK) bünyesindeki görevine devam edecek.

ANTHONY TAYLOR SEZON SONUNA KADAR GÖREVDE

Süper Lig'in 7. haftasındaki hakem atamalarında teknik değerlendirmeleri gerçekleştiren Anthony Taylor'ın sezon sonuna kadar Türkiye'de kalacağı belirtildi.

İngiliz Futbol Federasyonu'nun da Taylor için planları bulunmasına rağmen taraflar arasında sağlanan iyi niyet anlaşmasıyla İngiliz ismin Türkiye'deki görevini sürdürmesi kararlaştırıldı.

ALAN SNODDY DE GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Taylor ile birlikte eski hakem Alan Snoddy de sezon boyunca görev yapacak. Taylor, Süper Lig hakemlerinin atama süreçlerindeki teknik değerlendirmelerden sorumlu olurken Snoddy ise Trendyol 1. Lig hakemlerine yönelik çalışmaları yürütecek.

MHK'DEN HAKEM ATAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 7. haftası öncesinde yaptığı açıklamada hakem atamalarının hangi kriterlere göre gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

Kurulun açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

"Trendyol Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin atama süreci ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterler esas alınmaktadır."