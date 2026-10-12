Galatasaray'da bomba Okan Buruk kararı! Dursun Özbek harekete geçiyor

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Devre arasındaki iç transfer çalışmalarını planlayan Galatasaray yönetimi, önceliğini teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesine verdi. Başkan Dursun Özbek'in sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Buruk ile görüşerek yeni bir anlaşma teklif etmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetimin başarılı teknik adamla 2 yıllık yeni sözleşme imzalamayı hedeflediği belirtildi.

OKAN BURUK TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Galatasaray'da son 4 sezonda üst üste şampiyonluk yaşayan Okan Buruk'un da sarı-kırmızılı kulüpte görevine devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi. Taraflar arasında yapılacak görüşmelerin ardından yeni sözleşmenin detaylarının netleşmesi bekleniyor.

GALATASARAY'DA 6 KUPA KAZANDI

Galatasaray'ın başında önemli başarılara imza atan Okan Buruk, son 4 sezonda takımını Süper Lig şampiyonluğuna taşıdı. Başarılı teknik direktör, sarı-kırmızılı kulüpte görev yaptığı süre boyunca toplam 6 kupa kazanarak dikkat çekici bir başarı elde etti.