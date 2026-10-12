Haberler

Anaokulunda 5 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada! Ağlayarak annesini istedikçe vurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anaokulunda 5 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada! Ağlayarak annesini istedikçe vurdu Haber Videosunu İzle
Anaokulunda 5 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada! Ağlayarak annesini istedikçe vurdu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir’in Gömeç ilçesindeki özel bir anaokulunda, öğretmen olduğu belirtilen bir kadının 5 yaşındaki bir çocuğa şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Annesini isteyerek ağlayan çocuğa “Kapa çeneni” diye bağıran kadının, “Bir daha annem yok diye ağlarsan seni doğduğuna pişman ederim” diyerek vurduğu görülüyor. Vicdanları yaralayan görüntüler üzerine sözde öğretmenle ilgili bir incele başlatılıp başlatılmadığı henüz bilinmiyor.

Balıkesir’de bir anaokulunda 5 yaşındaki bir çocuğa şiddet uygulanan anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, öğretmen olduğu belirtilen bir kadının çocuğa defalarca kez vurduğu ve ağlayarak annesini isteyen çocuğa "Kapa çeneni" diye bağırdığı duyuluyor. 

ACIMASIZCA DEFALARCA KEZ VURDU

Eğitimde Son Dakika’nın haberine göre, öğretmen olduğu öne sürülen bir kadının 5 yaşındaki bir çocuğu duvara sıkıştırarak defalarca kez vurduğu, kadının ağlayarak annesini isteyen çocuğa bağırarak “Kapa çeneni” dediği duyuluyor.

RESMİ İNCELEME BİLGİSİ YOK

Olayın hangi kurumda yaşandığına ve iddialarla ilgili resmi inceleme başlatılıp başlatılmadığına dair doğrulanmış bir bilgi henüz bulunmuyor. İddiaların yetkili makamlarca araştırılması bekleniyor.

Görüntüler, okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların güvenliği, öğretmenlerin sorumluluğu ve denetim mekanizmalarına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Biletler yok satmıştı! Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı

Vatandaşın cebine göz diken 9 kişiyi evlerinden böyle aldılar!
Ufuk Beydemir’in hamile sevgilisi Hollandalı şarkıcı çıktı

Bebek müjdesi, şimdi aşk ilanı! Ünlü şarkıcının sevgilisi bakın kimmiş
Hamam Böcekleri hükümete meydan okudu! Sokaklarda gerilim büyüyor

Hamam Böcekleri hükümete meydan okudu
Haberler.com
2000

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMert:

Açıköğretim çocuk gelişimi mezunlarını öğretmen yaparlarsa olacağı budur ttk9 un acil değişmesi gerekiyor hükümet yetkililerine ttk başkanına çağrım dır okul öncesi öğretmenliğini eğitim fakültesi okul öncesi öğretmenliği mezunları yapmalıdır

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHcrfyztnkt:

Saçmalamışsınız resmen. Açıköğretimle olayın alakası nedir?

yanıt3
yanıt2
Haber YorumlarıMert:

Hayır saçmalamadım çocuk eğitiminin en temel basamağı olan okul öncesi sınavsız açıköğretim mezunları ile doldurulursa olacağı budur ve Allah korusun ilerde çocukta daha büyük travmalar oluşur bu yüzden yks den 400 puan almış eğitim fakültesi mezunları atanmalıdır hak onların dır sertifika dan daha değersiz olan çg diploması alan arkadaş lar bu işi yapamaz bence bütün aileler öğretmenin mezuniyetini sorgulamalıdır. Yorumu size bırakıyorum

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıBlack:

Örgünden mezun olanlar yapmıyor mu yani. Hayır böyle bir araştırma mı var kanıtlanmış. Bu vicdani bir durum. Çözüm daha fazla denetlenmeli kamera olmalı falan. Kötü insan her yerde kötü.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarınazan esim:

Bir anne olarak bir öğretmen olarak izlemeye yüreğim dayanmadı o küçük çocuğun yaşadığı travma yaşadığı acıyı kim iyileştirecek en ağır şekilde ceza alsın ??

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Canpolat:

Ne olsun istiyorsunuz kimse kimsenin çoçuguna acımaz öyle anne şefkati olmazda merhametli insan az bu devirde kariyer yapacak olanların bilgisine hiç kimse anne şefkati göstermez çoçugunuza keşke gösterse ilgilense nerdeee bu kurumlar bu işi para için yapıyor nokta

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdil ÖZDEMİR:

Ha yani diyorsun ki kimsenin çocuğuna acımam çocuk döverim.

yanıt0
yanıt0

Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 gündür kayıp olarak aranan 19 yaşındaki gençten acı haber! Son görüntüleri ortaya çıktı

Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! Son anları ortaya çıktı
Avrupa'da suikast alarmı! Başbakan ülke ismi verip uyarmıştı

Başbakana ölüm tehdidi! Ülke ismini verip güvenlik güçlerini uyarmıştı
AK Parti’ye geçeceği konuşulan CHP’li Başkanvekili sessizliğini bozdu

AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP’li Başkanvekili sessizliğini bozdu
İlk kez anne olacak İpek Karapınar doğum için gün sayıyor

Doğuma sayılı günler kala görüntülendi
Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynayacağı maça Slovak hakem

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek

Milli takım seçmelerine katılmıştı! Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt acillik oldu

Okan Kurt acillik oldu! Demet Akalın: Kuzuma nazar değdi
Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior aşk hayatında da kaybetti

Büyük aşk bitti!

Dakikalar önce söylemiş! Kaplanın öldürdüğü gencin son isteği ortaya çıktı

Kaplanın öldürdüğü genç saldırıdan dakikalar önce bunu istemiş
Özlem Özdil ile Eray Temiz nişanlandı

Ünlü türkücü nişanlandı, paylaştığı fotoğrafı gören tanıyamadı