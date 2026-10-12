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Meme estetiği yaptıran kadın kabusu yaşadı: Ciddi giden ilişkim bitti

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Meme estetiği yaptıran kadın kabusu yaşadı: Ciddi giden ilişkim bitti Haber Videosunu İzle
Meme estetiği yaptıran kadın kabusu yaşadı: Ciddi giden ilişkim bitti
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Toplam 250 bin TL ödeyerek meme estetiği olan bir kadın, operasyon sonrasında psikolojisinin bozulduğunu ve günlük yaşamının zarar gördüğünü belirtti. Yapılan işlemin ardından karşısında hiçbir muhatap bulamadığını belirten kadın "Psikolojim bozuldu. Bu göğüsler yüzünden ciddi giden ilişkim bozuldu" ifadelerini kullandı.

  • Meme estetiği operasyonu için toplamda 250 bin TL'nin üzerinde ödeme yapıldı; bunun 150 bin TL'si banka havalesiyle, 100 bin TL'si nakit olarak ödendi.
  • Operasyonun başarısız geçmesi nedeniyle kadının hayat kalitesi düştü, psikolojisi olumsuz etkilendi ve ikili ilişkileri zarar gördü.
  • Mağdur kadın, ameliyatı gerçekleştiren merkezden veya doktorlardan geri dönüş alamadı ve durumu adli makamlara taşımaya hazırlanıyor.

Estetik operasyonlarda yaşanan mağduriyetlere bir yenisi daha eklendi. Güzelleşmek ve daha iyi hissetmek amacıyla meme estetiği yaptırmaya karar veren bir kadın, operasyonun ardından hayatının kabusa döndüğünü belirterek yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

"100 BİN TL'SİNİ NAKİT, 150 BİN TL'SİNİ HAVALE İLE ÖDEDİM"

Maddi boyutuna ilişkin detayları paylaşan mağdur kadın, operasyon için toplamda 250 bin TL’nin üzerinde bir bedelle anlaştığını ifade etti. Bu ödemenin 150 bin TL’lik kısmını banka üzerinden dekontlu bir şekilde havale yoluyla gerçekleştirdiğini aktaran kişi, kalan 100 bin TL’lik kısmın ise kendisinden nakit olarak alındığını iddia etti.

"İLİŞKİLERİM ZARAR GÖRDÜ"

Başarısız geçtiğini belirttiği operasyonun ardından hayat kalitesinin ciddi şekilde düştüğünü vurgulayan talihsiz kadın, sürecin psikolojisini altüst ettiğini dile getirdi. Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle ikili ilişkilerinin ve günlük yaşamının büyük zarar gördüğünü belirten mağdur, ameliyatı gerçekleştiren merkezden ya da doktorlardan hiçbir geri dönüş alamadığını bildirdi.

OLAYI ADLİ MAKAMLARA TAŞIYOR 

Operasyon sonrasında yaşadığı komplikasyonlar ve memnuniyetsizlik üzerine yetkililere ulaşmaya çalıştığını ancak karşısında muhatap bulamadığını kaydeden kadın, durumu adli makamlara taşımaya hazırlanıyor.

Kaynak: Haberler.com
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