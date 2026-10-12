Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti

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Galatasaray'da Barcelona karşılaşması öncesinde gözler uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Wilfried Singo'ya çevrilmişti. Yıldız futbolcunun dev maçla birlikte sahalara dönmesi beklenirken teknik direktör Okan Buruk'un açıklaması sarı-kırmızılı taraftarların umutlarını boşa çıkardı.

OKAN BURUK KÖTÜ HABERİ VERDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynanacak karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenleyen Okan Buruk, takımın son durumuyla ilgili konuştu.

Deneyimli teknik adam, "Singo dışında eksiğimiz yok. Diğer oyuncular antrenmana çıktı. Kimin ne kadar oynayacağıyla ilgili karar vereceğiz." ifadelerini kullandı. Buruk'un sözleriyle birlikte Singo'nun Barcelona karşılaşmasında da forma giyemeyeceği netleşti.

TARAFTARLARIN SABRI TÜKENİYOR

Uzun süredir Singo'nun sahalara dönmesini bekleyen Galatasaray taraftarları, oyuncunun Barcelona maçında da görev alamayacak olmasına tepki gösterdi. Özellikle yıldız futbolcunun dönüş tarihinin belirsizliğini koruması, sarı-kırmızılı taraftarların sabrını zorlarken "Bu adam ne zaman oynayacak?" sorusu öne çıktı.

BARCELONA MAÇINDA DA YOK

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona'yı RAMS Park'ta ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, kritik mücadeleye Singo'dan yoksun çıkacak.

Okan Buruk'un diğer futbolcuların antrenmana katıldığını açıklaması ise teknik heyetin maç öncesinde kadro tercihlerini değerlendireceğini ortaya koydu.

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