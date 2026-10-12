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Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti

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Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti Haber Videosunu İzle
Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti
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Galatasaray'da aylardır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Wilfried Singo'nun Barcelona maçında sahalara dönmesi beklenirken teknik direktör Okan Buruk'tan kötü haber geldi. Buruk'un, "Singo dışında eksiğimiz yok" açıklaması, yıldız futbolcunun dönüşünü bekleyen sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini artırdı. Singo'nun bir kez daha forma giyemeyecek olması üzerine taraftarlar, "Bu adam ne zaman oynayacak?" sorusunu gündeme getirdi.

  • Wilfried Singo, sakatlığı nedeniyle Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyecek.
  • Okan Buruk, Singo dışında takımda eksik oyuncu bulunmadığını ve diğer oyuncuların antrenmana çıktığını belirtti.
  • Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Barcelona'yı RAMS Park'ta ağırlayacak.

Galatasaray'da Barcelona karşılaşması öncesinde gözler uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Wilfried Singo'ya çevrilmişti. Yıldız futbolcunun dev maçla birlikte sahalara dönmesi beklenirken teknik direktör Okan Buruk'un açıklaması sarı-kırmızılı taraftarların umutlarını boşa çıkardı.

OKAN BURUK KÖTÜ HABERİ VERDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynanacak karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenleyen Okan Buruk, takımın son durumuyla ilgili konuştu.

Deneyimli teknik adam, "Singo dışında eksiğimiz yok. Diğer oyuncular antrenmana çıktı. Kimin ne kadar oynayacağıyla ilgili karar vereceğiz." ifadelerini kullandı. Buruk'un sözleriyle birlikte Singo'nun Barcelona karşılaşmasında da forma giyemeyeceği netleşti.

TARAFTARLARIN SABRI TÜKENİYOR

Uzun süredir Singo'nun sahalara dönmesini bekleyen Galatasaray taraftarları, oyuncunun Barcelona maçında da görev alamayacak olmasına tepki gösterdi. Özellikle yıldız futbolcunun dönüş tarihinin belirsizliğini koruması, sarı-kırmızılı taraftarların sabrını zorlarken "Bu adam ne zaman oynayacak?" sorusu öne çıktı.

BARCELONA MAÇINDA DA YOK

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona'yı RAMS Park'ta ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, kritik mücadeleye Singo'dan yoksun çıkacak.

Okan Buruk'un diğer futbolcuların antrenmana katıldığını açıklaması ise teknik heyetin maç öncesinde kadro tercihlerini değerlendireceğini ortaya koydu.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSabri:

singo zaten ortada yoktuko

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