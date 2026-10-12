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Tarlasını kazarken servet buldu! Değeri tam 444 milyon TL

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Tarlasını kazarken servet buldu! Değeri tam 444 milyon TL
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ABD’nin Montana eyaletindeki bir çiftlikte keşfedilen 6 metre uzunluğundaki dinozor iskeleti "Jodi", New York’taki açık artırmada 9 milyon dolara (yaklaşık 444 milyon TL) varan bir fiyatla satışa sunulacak.

ABD’nin Montana eyaletindeki bir çiftlik arazisinde yapılan kazılarda toprağın altından çıkan sıra dışı keşif, sahibine rekor bir servet kazandırmaya hazırlanıyor. Çiftlik alanında gün yüzüne çıkarılan yaklaşık 6 metre uzunluğundaki devasa dinozor iskeleti, açık artırmayla yeni sahibini bulacak.

"JODI" NEW YORK'TAKİ MÜZAYEDEYE ÇIKIYOR

İncelemelerin ardından “Jodi” adı verilen fosilin, 27 Ekim tarihinde New York'ta dünyaca ünlü Sotheby’s Müzayede Evi bünyesinde açık artırmaya çıkarılacağı duyuruldu. Devasa fosilin 6 milyon ila 9 milyon dolar (yaklaşık 296 milyon TL ile 444 milyon TL) arasında bir fiyata alıcı bulacağı öngörülüyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımücahid:

Bizimle ne alaka???Montana,dinozor ne alaka??fon yolsuzlukları ne alaka?

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Haber YorumlarıMehmet Alper Hakan:

türkiyede olsa devlet benim bu der paraya çökmenin hesabını yapar. yetmez bide götürür abd ye satar

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