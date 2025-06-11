Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu

Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu
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Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu
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Esenler'de boşanma aşamasında olduğu eşi eşinin yaşadığı binanın önüne giden bir kadın, kapıyı açan olmayınca silahla kendini karnından vurdu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada boşanma aşamasında olduğu eşi gözaltına alındı ardından da adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, kadının ölümünden önce video çektiği tespit edildi.

24 yaşındaki Sema Nur Sarıboğa Baran, iddiaya göre şiddetli geçimsizlik nedeniyle 6 yıllık eşi Ebubekir Baran'a yaklaşık 5 ay önce boşanma davası açtı. Dava sürerken mahkeme, çiftin çocukları olan 4 yaşındaki N.Ş.B.'nin geçici velayetini annesine verdi. Baba Baran ise 7 Haziran Cumartesi günü vakit geçirmek için çocuğunu aldı. Akşam saat 19.00 sıralarında çocuğunu boşanma aşamasındaki eşine teslim etmek için annesi Lamia B. ve arkadaşı Hüseyin K. ile birlikte otomobille adrese giden Baran, evin olduğu caddeye girdi.

Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu

YEĞENİNİN BULUNDUĞU ARACA SALDIRDI

Baran'ın kullandığı aracın önü o sırada hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kayınbiraderi Muhammed Can S. (20) tarafından kesildi. Eline aldığı kaldırım taşıyla 4 yaşındaki yeğeninin olduğu araca saldıran Muhammed Can S., aracın ön camını kırdı. Ardından da aynı taşla eniştesi Baran'a saldıran kayınbirader, onu kolundan yaraladı. Neye uğradığını şaşıran Baran, annesi ve arkadaşıyla birlikte can havliyle bulundukları araçla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri ise saldırgana müdahale etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu

KAYINBİRADERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından Baran, hastaneye giderek darp raporu aldı ardından da annesi ve arkadaşıyla emniyete giderek şikayetçi oldu. Saldırgan Muhammed Can S. hakkında savcılık tarafından 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından soruşturma başlatıldı. Polisin saldırganı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu

EŞİNİN EVİNİN ÖNÜNDE KENDİNİ VURDU

Öte yandan, Esenler ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde dün saat 03.00 sıralarında yaşanan olayda Sema Nur Sarıboğa Baran, boşanma aşamasındaki olduğu Ebubekir Baran'ın yaşadığı binanın önüne geldi. Elinde silah olan kadın, zillere bastıktan sonra bir süre bekledi. Kapıyı açan olmayan binanın önündeki merdivenlere oturan kadın, yanında getirdiği silahla kendini karnından vurdu. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu

"KIZIM AİLEME EMANET"

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalarda Sema Nur Sarıboğa Baran'ın ölümünden önce cep telefonuyla video çektiği ve mesajlaşma uygulaması üzerinden videoyu paylaştığı tespit edildi. Görüntülerde kadının, "Size sadece şunu söyleyeceğim. Beni tanıyan herkes neyin ne olduğunu biliyor. Öncelikle kızım 4 yaşında, ben bu zamana kadar onun için mücadele ettim. Canımdan, kanımdan her şeyimden verdim, feda ettim iyi ki de yaptım. Sadece şunu söylemek istiyorum, bunların hiçbirini hak etmedim. Ailem, kardeşim, kızım, babam ve annem hiç kimse hak etmedi. Bir delinin ruh hastasının iftiralarını herkes kale aldı. Ben hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Kızım aileme emanet, eğer o adama verirseniz ben hakkımı helal etmiyorum" dediği ortaya çıktı.

Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Yaşananların ardından Ebubekir Baran polis tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınarak adli işlemleri tamamlaman Baran, 'intihara yönlendirme' suçundan adliyeye sevk edildi. Diğer yandan Sema Nur Sarıboğa Baran'ın eşi Ebubekir Baran hakkında 4 Mart'ta Aile Mahkemesinden 6 ay tedbir kararı aldırdığı, 18 Mart'ta da Ebubekir Baran'ın eşi hakkında 6 ay tedbir kararı aldırdığı ortaya çıktı. 28 Mart'ta Ebubekir Baran'ın eşi Semanur Sarıboğa Baran hakkında mahkeme tedbir kararını evine giderek ihlal ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu da öğrenildi. Ayrıca 28 Şubat'ta Ebubekir Baran'ın eşinin annesi Senses S. ve kayınbiraderi Muhammed Can S. hakkında telefonla tehdit ettikleri gerekçesiyle şikayetçi olduğu bilgisine de ulaşıldı. Şüphelilerin ifadeye gelmediği ve firari oldukları da ortaya çıktı. Diğer yandan Sema Nur Sarıboğa Baran'ın boşanma aşamasındaki eşi Ebubeklir Baran yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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