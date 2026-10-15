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Tüm Türkiye onu konuşmuştu! Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözler

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Tüm Türkiye onu konuşmuştu! Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözler
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçına Fenerbahçe ve Barcelona formalarının karışımını giyerek gelen İspanyol taraftar, neden böyle bir forma giydiğini açıkladı. ''Fenerbahçe taraftarıyım'' diyen kadın taraftar, ''Galatasaray'ı pek sevmiyorum. Galatasaray taraftarı çok toksik. Dünyanın en iyi taraftarları olduklarını düşünüyorlar ama en iyisi Fenerbahçe taraftarıdır'' dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Galatasaray karşılaşmasına yarı Fenerbahçe, yarı Barcelona tasarımlı özel bir birleştirme formayla gelen İspanyol taraftar, tribünlerde tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Sıra dışı tercihiyle gündem olan kadın taraftar, bu formayı tercih etme nedenini Fanatik'e konuşarak açıkladı. 

''GALATASARAY TARAFTARI ÇOK TOKSİK''

Hem Barcelona hem de Fenerbahçe sevdalısı olduğunu vurgulayan İspanyol taraftar, ''Barcelona ve Fenerbahçe taraftarıyım. Bu yüzden formaları birbirine karıştırmayı düşündüm. Galatasaray'ı pek sevmiyorum. Galatasaray taraftarı çok toksik. Dünyanın en iyi taraftarları olduklarını düşünüyorlar ama en iyisi Fenerbahçe taraftarıdır.'' dedi. 

''FUTBOLCULARINI DA SEVMİYORUM''

Sarı-kırmızılı kulübe ve futbolcularına yönelik eleştirilerini sürdüren taraftar, "Sadece taraftarlarını değil, Galatasaray'ın futbolcularını da sevmiyorum.'' şeklinde konuştu. 

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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıY. Selim:

offf be şu elin kadını bile anlamış ama bizim gevşek gsliler hala offf konuşmayacağım kadın lafı koymuş

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Haber Yorumlarıyunus deniz:

gerçektende gs liler fb lilerden biraz kötü bir kişiliğe sahip.. vahşi hayvan sevgisi - tatlı hayvan sevgisi farkıylan.aslan genelde kendini beğenmiş tiplerin seçimi olur.bunlarda biraz itici bir kişiliğe sahip. bazı kişiler ailesi nedeni ile aynı takımı tutuyor ama saf bir bağımsız karar ile aslanı tutmak isteyenler gerçekten biraz daha sıkıntılı.

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Haber YorumlarıAhmed Yıldız:

helal

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