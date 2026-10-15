Tüm Türkiye onu konuşmuştu! Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözler

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Galatasaray karşılaşmasına yarı Fenerbahçe, yarı Barcelona tasarımlı özel bir birleştirme formayla gelen İspanyol taraftar, tribünlerde tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Sıra dışı tercihiyle gündem olan kadın taraftar, bu formayı tercih etme nedenini Fanatik'e konuşarak açıkladı.

''GALATASARAY TARAFTARI ÇOK TOKSİK''

Hem Barcelona hem de Fenerbahçe sevdalısı olduğunu vurgulayan İspanyol taraftar, ''Barcelona ve Fenerbahçe taraftarıyım. Bu yüzden formaları birbirine karıştırmayı düşündüm. Galatasaray'ı pek sevmiyorum. Galatasaray taraftarı çok toksik. Dünyanın en iyi taraftarları olduklarını düşünüyorlar ama en iyisi Fenerbahçe taraftarıdır.'' dedi.

''FUTBOLCULARINI DA SEVMİYORUM''

Sarı-kırmızılı kulübe ve futbolcularına yönelik eleştirilerini sürdüren taraftar, "Sadece taraftarlarını değil, Galatasaray'ın futbolcularını da sevmiyorum.'' şeklinde konuştu.

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