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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'daki sel felaketiyle ilgili açıklama! Hayati bir uyarısı var

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'daki sel felaketiyle ilgili açıklama! Hayati bir uyarısı var Haber Videosunu İzle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'daki sel felaketiyle ilgili açıklama! Hayati bir uyarısı var
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, "Hayatını kaybeden 3 vatandaşa Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. AFAD başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları koordinasyon içinde çalışmaktadır. Sağanak yağışların ülkemizin farklı yerlerinde bugün ve yarın devam edeceği anlaşılıyor. Halkımızın resmi kurumlarımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini istiyoruz." dedi.

  • İstanbul ve Antalya'daki sel ve su baskınlarında 3 kişi hayatını kaybetti.
  • AFAD başta olmak üzere devletin tüm kurumları sel bölgelerinde koordinasyon içinde çalışıyor.
  • Sağanak yağışların ülkenin farklı yerlerinde bugün ve yarın devam etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde 'Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı'na katıldı. Programda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu İstanbul'da hayatını kaybeden vatandaşlara baş sağlığı diledi. Yağışların devam edeceğini belirten Erdoğan, vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

ERDOĞAN: DEVLETİMİZİN TÜM KURUMLARI KOORDİNASYON İÇİNDE ÇALIŞMAKTADIR

Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Antalya ve İstanbul'daki yağıştan, sel ve su baskınlarından etkilenenlere geçmiş olsun diyor, hayatını kaybeden 3 vatandaşa Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. AFAD başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları koordinasyon içinde çalışmaktadır.

"HALKIMIZ, UYARILARI DİKKATLE TAKİP ETSİN"

Vatandaşlarımıza gerekli ikazı yaparken eşzamanlı olarak sahada tüm tedbirleri almaktadır. Sağanak yağışların ülkemizin farklı yerlerinde bugün ve yarın devam edeceği anlaşılıyor. Halkımızın resmi kurumlarımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini istiyoruz."

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Kaynak: Haberler.com
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