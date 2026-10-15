Diyarbakır'da otomobilin kaputuna yılan girdi! İtfaiyenin çıkaramadığı yılanı vatandaşlar çıkardı

Diyarbakır'da otomobilin kaputuna yılan girdi! İtfaiyenin çıkaramadığı yılanı vatandaşlar çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde park halindeki bir otomobilin kaputuna yılan girdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri uzun süre uğraşmasına rağmen yılanı bulunduğu yerden çıkaramadı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar devreye girerek yılanı kaputtan çıkardı.
DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde park halindeki otomobilin kaputuna giren yılanı çevredekiler çıkardı.
KAPUTA YILAN GİRDİ
Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi 4007'nci Sokak'ta meydana geldi. 34 GSE 044 plakalı otomobilin kaputuna yılan girdiğini fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İTFAİYE ÇIKARAMADI, VATANDAŞLAR DEVREYE GİRDİ
İhbar üzerine adrese gelen ekipler, uzun süre uğraşmalarına rağmen yılanı bulunduğu yerden çıkaramadı. Bunun üzerine vatandaşlar devreye girerek yılanı otomobilin kaputundan çıkardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı