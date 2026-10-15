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Diyarbakır'da otomobilin kaputuna yılan girdi! İtfaiyenin çıkaramadığı yılanı vatandaşlar çıkardı

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Diyarbakır'da otomobilin kaputuna yılan girdi! İtfaiyenin çıkaramadığı yılanı vatandaşlar çıkardı Haber Videosunu İzle
Diyarbakır'da otomobilin kaputuna yılan girdi! İtfaiyenin çıkaramadığı yılanı vatandaşlar çıkardı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde park halindeki bir otomobilin kaputuna yılan girdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri uzun süre uğraşmasına rağmen yılanı bulunduğu yerden çıkaramadı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar devreye girerek yılanı kaputtan çıkardı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde park halindeki otomobilin kaputuna giren yılanı çevredekiler çıkardı.

KAPUTA YILAN GİRDİ

Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi 4007'nci Sokak'ta meydana geldi. 34 GSE 044 plakalı otomobilin kaputuna yılan girdiğini fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE ÇIKARAMADI, VATANDAŞLAR DEVREYE GİRDİ

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, uzun süre uğraşmalarına rağmen yılanı bulunduğu yerden çıkaramadı. Bunun üzerine vatandaşlar devreye girerek yılanı otomobilin kaputundan çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat ERDEM:

yılan nerde

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Haber Yorumlarıhg hg:

ben olsam hiç umursamam sürerim

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