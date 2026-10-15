Galatasaray'da Rafael Leao beklentileri karşılayamadı

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Barcelona karşısında Galatasaray’ın attığı tek golün asistini yapan Rafael Leao, asist yapmasına rağmen genel performansı nedeniyle eleştirilerin odağında. 38 milyon euro’luk yatırımla kadroya katılan Portekizli sol kanat, skor katkısı dışında sahada yeterince etkili olamadı.

18 TOP KAYBI, YÜZDE 59 İSABETLİ PAS ORANI

Leao, maç boyunca 18 top kaybı yaptı ve pas isabet oranı yüzde 59’da kaldı. Hücumda 1 isabetli orta, 1 başarılı dribling gibi sınırlı istatistikler üretirken, takımın ön alan baskısına katılmadığı ve savunmaya destek vermediği de dikkat çekti.

ORTALAMA 6,75 KM MESAFE KAT ETTİ

Portekizli oyuncu, Sporting maçında 32, Barcelona karşılaşmasında ise 90 dakika sahada kaldı. Bu iki Devler Ligi maçında ortalama 6,75 km mesafe kat etti.

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