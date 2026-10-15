DEM Parti Milletvekili Bozan: Meclis'te sadece 4 AK Partili milletvekili var

DEM Parti Milletvekili Bozan: Meclis'te sadece 4 AK Partili milletvekili varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dem Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, fon krizi üzerinden AK Parti'ye sert sözlerle yüklendi. AK Parti sıralarında sadece 4 milletvekilinin olduğunu söyleyen Bozan'ın, "Hırsızlar, üçkağıtçılar" sözleri ortalığı karıştırdı. Ak Parti sıraları ayaklanırken, karşılıklı tepkiler yükseldi.
Dem Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada AK Parti sıralarının boş olmasını eleştirerek sert ifadeler kullandı.
GENEL KURULDA TANSİYON YÜKSELDİ
AK Parti sıralarında sadece dört milletvekilinin bulunduğunu belirten Bozan'ın, fon kriziyle ilgili "Hırsızlar, üçkağıtçılar" sözleri Meclis salonunda tansiyonu bir anda yükseltti.
Bozan'ın sözleri üzerine AK Parti milletvekilleri duruma tepki göstererek ayağa kalktı. Karşılıklı atışmaların ve sert tartışmaların yaşandığı oturuma Meclis Başkanvekili tarafından ara verildi.
Kaynak: Haberler.com