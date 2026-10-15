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İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı: Yarın kuvvetli yağış olacak

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İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı: Yarın kuvvetli yağış olacak Haber Videosunu İzle
İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı: Yarın kuvvetli yağış olacak
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İstanbul Valiliği, 14 Ekim selinin yaraları sarılmaya çalışılırken kentin 16 Ekim Cuma sabahından itibaren yeni bir kuvvetli yağış dalgasının etkisine gireceğini açıklayarak vatandaşları sel, su baskını ve heyelan riskine karşı uyardı.

  • İstanbul Valiliği, 16 Ekim Cuma sabah saatlerinden itibaren kentin yeniden kuvvetli sağanak yağışın etkisi altına gireceğini ve olumsuz şartların cumartesi günü de devam edeceğini bildirdi.
  • Yağışların İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri ile Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olması, cumartesi günü İstanbul il genelinde ve Kırklareli çevrelerinde etkisini artırarak sürmesi bekleniyor.
  • Valilik, yeni yağışlı sistem nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve heyelan risklerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

İstanbul genelinde sel felaketinin izleri silinmeye çalışılırken İstanbul Valiliği’nden vatandaşları alarm durumuna geçiren yeni bir meteorolojik uyarı geldi. Yapılan açıklamada, 16 Ekim Cuma sabah saatlerinden itibaren kentin yeniden kuvvetli sağanak yağışın etkisi altına gireceği ve olumsuz şartların cumartesi günü de devam edeceği bildirildi.

"CUMA VE CUMARTESİ GÜNÜ YAĞIŞLAR ETKİSİNİ ARTIRACAK"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerini paylaşan İstanbul Valiliği, bölgenin doğusunda etkili olan yağışların gece saatlerinde geçici olarak duracağını ancak sabah saatlerinde yeni bir dalganın geleceğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Marmara'da halen bölgenin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışların, bu gece saatleri itibariyle etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ancak, yarın (16 Ekim 2026 Cuma) sabah saatlerinden itibaren bölgenin tekrar yağış almaya başlayacağı, İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri ile Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, yarın gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak Cumartesi İstanbul il genelinde ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olarak devam etmesi bekleniyor."

SEL, SU BASKINI VE HEYELAN RİSKİNE KARŞI TEDBİR ÇAĞRISI

14 Ekim’de meydana gelen yıkıcı felaketin etkilerinin kent genelinde halen sürdüğüne dikkat çekilen Valilik açıklamasında, yeni yağışlı sistem nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım ve heyelan risklerine karşı tüm vatandaşların son derece dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarımesut öztaş:

Tebrik ederim zamanında yapılan mudahaleler ve motosiklet konusundaki haasssayiyler daha tehlikeli olayların önüne geçmek için güzel tedbirler

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

siz bilirmisiniz dostlarım eski Türkiye yüzyılında etrafı sel basmıyordu ama yağ şeker tüp peynir zeytin turşu kuyrukları yokluk vardı hatta sarı ampül bile zor bulunurdu.

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

Anadoluyakası kartal maltepe ömerli karasu düzce tuzla ataşehir ümraniye bu bölge ve ilçelere yoğun yağış var Pazar gününe kadar tavsiyem özel araçlarınızla trafiğe çıkmayın

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Haber Yorumları149614:

Cuma gününüde tatil edin Veliler rahat nefes alsın.

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Haber YorumlarıMurat Uygur:

Allah birdaha göstermesin

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