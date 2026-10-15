Haberler

Para, Galatasaray'a huzur getirmedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Para, Galatasaray'a huzur getirmedi Haber Videosunu İzle
Para, Galatasaray'a huzur getirmedi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Barcelona bonservislere 278, sarı-kırmızılılar 300.2 milyon Euro ödedi. Ancak iki takım arasındaki organizasyon kalitesi sahadaki oyuna ve skora tıpkı bir "Futbol dersi" gibi yansıdı.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu.
  • Galatasaray son 3 yılda bonservis harcamalarında 300,2 milyon Euro ile Barcelona'nın 278 milyon Euro'luk harcamasını geride bıraktı.
  • Maçta topla oynama oranı Galatasaray'da %35, Barcelona'da %65; isabetli şut sayısı Galatasaray'da 2, Barcelona'da 12; başarılı pas sayısı Galatasaray'da 200, Barcelona'da 584 oldu.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında ağırladığı İspanyol devi Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Ancak RAMS Park'taki bu yenilgi, skordan ziyade iki kulübün son dönemdeki harcama rakamları ile sahadaki futbol gerçekliği arasındaki devasa uçurumu gözler önüne serdi.

TRANSFERE DAHA FAZLA HARCADI AMA...

Son 3 yılda Victor Osimhen, Rafael Leao ve Leroy Sane gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katmak için kesenin ağzını açan sarı-kırmızılılar, bonservislere toplam 300,2 milyon Euro harcadı. Aynı dönemde Barcelona'nın transfere harcadığı rakam ise 278 milyon Euro seviyesinde kaldı. Kağıt üzerinde transfer harcamalarında dev rakibini geride bırakan Galatasaray, yeşil sahada ise rakibine direnemedi.

İSTATİSTİKLER TABLOYU ÖZETLEDİ

RAMS Park'ta muhteşem atmosfer altında oynanan karşılaşmada Katalan ekibi, baştan sona üstün bir futbol sergiledi. 90 dakika sonundaki veriler iki takım arasındaki sistemi net bir şekilde ortaya koydu:

  • Topla Oynama: %35 Galatasaray – %65 Barcelona
  • İsabetli Şut: 2 Galatasaray – 12 Barcelona
  • Başarılı Pas: 200 Galatasaray – 584 Barcelona
İlgili Haberler
İsabetli pas sayısı iki haneli bile değil! Torreira, Galatasaray'daki en kötü maçını oynadıİsabetli pas sayısı iki haneli bile değil! Torreira, Galatasaray'daki en kötü maçını oynadı
Tüm Türkiye onu konuşmuştu! Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözlerTüm Türkiye onu konuşmuştu! Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözler
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 30 sitede yayınlandı.
Barcelona yenilgisi sonrası Okan Buruk düğmeye bastı! 4 isim değişiyor

Barcelona yenilgisi sonrası düğmeye bastı! 4 isme şok

Semih Şentürk'ten İsmail Kartal hakkında ses getiren iddia

Semih Şentürk'ten İsmail Kartal hakkında ses getiren iddia
Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMevlüt Çetin:

yetiiş o. Çakır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalis demir:

olsun be bir tane gatiban anadolu takımına 3 atarlar her şey unutulur gider

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkorkut0320:

suç kimsede değil . Barça da yılların birikmiş oyuncusu var .

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müdür yardımcısı Heimlich manevrasıyla öğrenciyi kurtardı

Teneffüste can pazarı! Müdür yardımcısı son anda yetişti
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Görüntüyü izleyenler aynı yorumu yapıyor
İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı: Yarın kuvvetli yağış olacak

Selin yaralarını sarmaya çalışırken yeni uyarı geldi
Pencereyi açıp dışarı bakınca kabusu yaşadı!

Pencereyi açıp dışarı bakınca kabusu yaşadı!
Samsun'da 13 yıllık cinayet dosyası yeniden açıldı! 'Sonunuz Arif gibi olur' diyen şüpheli dahil 2 kişi tutuklandı

Yıllarca 'Sonunuz Arif gibi olur' demiş! 13 yıl sonra tutuklandı
Doktorun çabaları yetmedi! İşte Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler

Doktorun çabası yetmedi! Kaza yerinden kahreden anlar
AYM, 26 siyasi partinin kesin hesaplarını kabul etmeyip suç duyurusuna karar verdi

AYM, 26 parti için harekete geçti! Suç duyurusunda bulunulacak
Stadı yıkılan Vanspor, maçlarını oynamak istediği 2 şehri açıkladı

Statları yıkılmıştı! Maçlarını o iki şehrimizde oynamak istiyorlar