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Yıllar sonra ortaya çıktı! Batshuayi polis arabasının camını kırmış

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Yıllar sonra ortaya çıktı! Batshuayi polis arabasının camını kırmış
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Schalke forması giyen Kenan Karaman, Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı Michy Batshuayi'nin antrenman esnasında polis aracına çarpan şutunu anlattı. Karamani, Batshuayi'nin sert şutu sonrası polis arabasının camının kırıldığını açıkladı.

Schalke forması giyen eski Beşiktaşlı futbolcu Kenan Karaman, siyah-beyazlı takımda yaşadığı ilginç bir anıyı HT Spor'da anlattı. 

KENAN'DAN BATSHUAYI ANISI

Kenan Karaman, Beşiktaş'ta birlikte forma giydiği Belçikalı oyuncu Michy Batshuayi'nin antrenman esnasında çektiği bir şutun tesislerin dışındaki polis aracına isabet ettiğini açıkladı.

''POLİS ARABASININ CAMINI KIRMIŞ"

Olay anını anlatan Kenan Karaman, "Beşiktaş döneminde şut antrenmanı yapıyorduk. Batshuayi de çok sert bir şut çekti ve topu tesislerin dışına attı. Antrenman bitti, biz de içeri giriyorduk. Bir baktık, polis tesislere gelmiş. Top resmen polis arabasına çarpmış, hatta arabanın camı falan kırılmış. Biz de orada bir güldük, bütün takım şok olmuştuk. Batshuayi'ye şaka yollu, 'Batshuayi, seni alıp götürecekler şimdi!' diyorduk." sözlerini sarf etti. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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