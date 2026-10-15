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Böylesi görülmedi! Burası İstanbul'un en lüks semtlerinden biri

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Böylesi görülmedi! Burası İstanbul'un en lüks semtlerinden biri Haber Videosunu İzle
Böylesi görülmedi! Burası İstanbul'un en lüks semtlerinden biri
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İstanbul'da 3 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından kentin lüks semtlerinden Göktürk'te ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti. Şiddetli sağanak nedeniyle yollar çamurlu sularla kaplanırken bazı bölgeler adeta dereye döndü. Sel sularının ortasında kalan vatandaşların yüzerek ilerlemeye çalıştığı anlar gündem yarattı.

  • İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak sonucu Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk'te sel meydana geldi ve bazı yollar çamurlu sularla kaplandı.
  • Sel sularının ortasında kalan bir grup vatandaşın çamurlu suda yüzerek ilerlemeye çalıştığı görüldü; vatandaşların sağlık durumuna ilişkin bilgi bulunmuyor.
  • İstanbul'da şiddetli sağanağın yol açtığı sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti; cadde ve sokaklar sular altında kaldı, araçlar sürüklendi, ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanağın ardından Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk'te de selin etkileri görüldü. Kentin lüks konutlarıyla bilinen semtinde yoğun yağış nedeniyle bazı yollar çamurlu sularla kaplandı.

Bölgeden gelen görüntülerde, ağaçlarla çevrili bir yolun tamamen su altında kaldığı ve akıntının etkisiyle adeta dereye dönüştüğü görüldü.

VATANDAŞLAR SEL SULARININ ORTASINDA KALDI

Selin etkili olduğu bölgede bir grup vatandaşın suyun ortasında kaldığı görüldü. Çamurlu suyun içinde yüzerek ilerlemeye çalışan vatandaşların zor anları dikkat çekti.

Suyun geniş bir alanı kaplaması ve akıntının devam etmesi, bölgede yaşanan tehlikenin boyutunu ortaya koydu. Görüntülerdeki vatandaşların sağlık durumuna ilişkin ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

İSTANBUL'DA SEL FELAKETİ 3 CAN ALDI

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak, birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken çok sayıda araç sel sularına kapılarak sürüklendi, ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Kentte 3 kişinin hayatını kaybettiği felaketin ardından Göktürk'te ortaya çıkan manzara da sağanağın yarattığı tahribatı gözler önüne serdi.

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Kaynak: Haberler.com
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
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Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıadigeekrem:

KUSUR, altyapıda ve müteahhitlerde...

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Haber Yorumlarıonddemir:

su toprakla bulusamiyor artık, denizede kavusamiyor. sağcısı solcusu da birbirini suçluyor,yok ekremin yüzünden yok topbasin yüzünden. kimse de demiyorki bu rant belediyeciliginde sağcısı solcusu bir olmuş ülkeyi soyuyor diye!!!! millet gözünü açsın partizanligi bıraksın yoksa elimizde hicbirsey kalmayacak!!!

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

60 Saat sonra Anadoluyakası Tuzla kurtköy şile düzce dilovası karasu ömerli kartal maltepe pendik sultanbeyli bu bölgede yaşayanlar tedbirinizi alın

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Haber Yorumlarıcan.9909099:

bende

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Haber YorumlarıHıdır can Koyun:

Adı üstünde lüks semtlerinden biri diyorsunuz e tabi sokoklarinda yuzulcek alan olması lazım fakir sokaklarındami yüzme yolu olsun

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