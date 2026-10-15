Önce kornerden gol yedi, dakikalar sonra penaltı kurtardı! Onana maça damga vurdu

Önce kornerden gol yedi, dakikalar sonra penaltı kurtardı! Onana maça damga vurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Konferans Ligi 1. hafta maçında KuPS Kuopio ile karşılaşan Trabzonspor'da kaleci Andre Onana, mücadelenin ikinci yarısında önce kornerden gelen topu çıkaramayarak gol yedi, Kamerunlu kaleci birkaç dakika sonra rakip takımın kazandığı penaltıda ise kalesinde devleşerek rakibine geçit vermedi.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 1. hafta maçında KuPS Kuopio ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Finlandiya'da oynanan mücadelede ilginç anlar yaşandı.
KORNERDEN GOL YEDİ
Mücadeleyi 3-0 önde götüren Trabzonspor, 54. dakikada kalesinde golü gördü. Pennanen kullandığı korneri doğrudan kaleye gönderdi ve top Onana'nın bakışları arasında ağlarla buluştu. Onana, golün ardından takım arkadaşlarından özür diledi.
DAKİKALAR SONRA PENALTI KURTARDI
Ev sahibi ekip, 58. dakikada penaltı kazandı. Eskesen ile Samet Akaydın arasında yaşanan pozisyonun ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Parzyszek'in kullandığı penaltıda kalesinde devleşen Onana rakibine geçit vermeyerek hatasını telafi etti.