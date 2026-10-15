Haberler

Evindeki 3 maçta 1 gol bile atamadılar, deplasmanda 4 maçta 10 puan topladılar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Evindeki 3 maçta 1 gol bile atamadılar, deplasmanda 4 maçta 10 puan topladılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de iç sahadaki 3 maçta galibiyet ve golle tanışamayan Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, deplasmanda oynadığı 4 maçın 3'ünü kazandı, 1 beraberlik elde etti ve 10 puan topladı.

  • Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'de bu sezon iç sahada oynadığı 3 maçta puan alamadı ve gol atamadı; kalesinde 6 gol gördü.
  • Çaykur Rizespor, deplasmanda oynadığı 4 maçta 10 puan toplayarak ligde dış saha karnesi en iyi takım konumunda ve deplasmanda yenilgisiz tek takım.
  • Çaykur Rizespor, 8. haftada 20.00'de Çorum Şehir Stadı'nda Arca Çorum FK ile Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon iç sahada oynadığı 3 maçta puan alamayan ve gol sevinci yaşayamayan Çaykur Rizespor, deplasmandaki yenilmezlik serisini yarın karşılaşacağı Arca Çorum FK karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

İÇ SAHADA FELAKETİ YAŞIYORLAR

Karadeniz ekibi, sezona TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle başlamasına rağmen sahasında Samsunspor'a 2-0, Corendon Alanyaspor'a 1-0 ve Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. Sahasında oynadığı 3 maçtan puan alamayan Çaykur Rizespor, kalesinde 6 gol gördü, rakip fileleri ise havalandıramadı.

DEPLASMAN KARNESİ EN İYİ TAKIM

Yeşil-mavililer, iç sahadaki olumsuz tabloyu deplasman maçlarında tersine çevirdi. Dış sahada karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-1 ve Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor, Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Ligde topladığı 10 puanı da deplasmanda kazanan Çaykur Rizespor, ligde dış saha maçlarında karnesi en iyi takım olarak birinci sırada yer alıyor. Deplasmanda henüz mağlubiyet almayan tek takım olan yeşil-mavililer, rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde ise 3 gol gördü.

SIRADAKİ RAKİP ÇORUM FK

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Arca Çorum FK ile Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak. Karadeniz ekibi, Çorum deplasmanından puan ya da puanlar alarak deplasman karnesindeki iyi gidişatı da sürdürmek istiyor. Karşılaşma yarın Çorum Şehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 115 sitede yayınlandı.
Muhammed Salah alev alev yanıyor

Yanıyor! Bu adamı kim durduracak?
Manşetler olay! Herkes Fenerbahçe'nin 6-0'lık hezimetini konuşuyor

Dünyaya rezil olduk! Herkes 6-0'lık hezimeti konuşuyor
Su basan otelde piyanist müziğe ara vermedi! Akıllara Titanic filmi geldi

Antalya'da Titanic'i aratmayan anlar! Herkes dönüp ona baktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Benzine dev indirim geliyor! Psikolojik eşik kırılacak

Dev indirim geliyor! Psikolojik eşik kırılacak
İstanbul'un ardından Kocaeli'de de eğitime bir gün daha ara verildi

İstanbul'un ardından bir büyükşehirde daha okullar tatil edildi
İstanbul'da yeni sel alarmı! 17 Ekim Cumartesi için korkutan uyarı

Radara yansıdı! Felaketin yaraları sarılmadan yenisi geliyor
Evi su alınca leğen ve hortumlarla kendi drenaj hattını kurdu

Evi su alınca bulduğu çözüm şaşkına çevirdi! Tüm sistemi kendisi kurdu
Iheanacho varsa sorun yok! Türk futbol tarihine geçti

Türk futbol tarihine geçti! Seneye dört büyükler peşinde koşacak
Kırıkkale'de dronu fark eden ehliyetsiz sürücü araçtan inip yürüdü, yolcu direksiyona geçti! 80 bin lira ceza

Denetimi görünce araçtan inip yürüdü! Yolcu direksiyona geçti
Öğretmen gibi öğretmen! Selde mahsur kalan öğrencileri sırtında taşıdı

Hakkı ödenmez! Öğretmen gibi öğretmen