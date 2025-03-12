Boşanma aşamasındaki eşini 5 kurşunla katletti, 15 yaşındaki kızının 112 kaydı aileyi ağlattı

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşi Fadim Temirhanoğulları'nı, tabanca ile 5 el ateş ederek öldüren Savaş Temirhanoğulları'nın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, maktulün kızının 112'yi aradığı anların kaydı duruşmada dinletildi.

15 yaşındaki kızın ses kayıtlarındaki, "Gece çığlık sesleri duydum ama rüya sanmıştım, annem gece yaralanmış bıçaklanmış, dişlerini kırmışlar, çok az nefes alıyor, evde tek başımayım, halamı çağırdım. Duvarda kurşun izleri var" ifadelerini dinleyen maktül yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Boşanma aşamasında olduğu eşi Fadim Temirhanoğulları'nı (52) tabancayla öldüren Savaş Temirhanoğulları'nın (48) yargılandığı davanın ikinci duruşması Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada maktulün yakınları müştekiler ve sanığın çocukluk arkadaşı tanık olarak dinlenirken, annesi ve yakınları Fadim Temirhanoğulları'nın fotoğrafının yer aldığı tişörtle davaya katıldı. Sanık Savaş Temirhanoğulları ve Fikret İnal'ın da duruşma salonunda yer aldığı davada, sanıkların savunması sırasında zaman zaman sesler yükseldi.

Tanıklar ve müştekiler dinlendi

Duruşmada ilk olarak sanığın çocukluk arkadaşı tanık olarak dinlendi. Tanık, "Olay anında ya da öncesine ait bir bilgim yok. Savaş'ı 10 yaşından beri tanıyorum, mahalleden arkadaşım. Evlendiğinden beri maktulü tanıyorum. İlk boşanma kararından önce beni aradı. Savaş ile konuşmadan bir araya gelemeyeceğimizi söyledim. Savaş'ın ablasıyla evine gittik. Boşanmak istediğini söyledi. Savaş'la konuştum, 'Ne isterse yap' dedi. Daha sonra dava açıldı. Dava sırasında kendi aralarında konuştular, barıştıklarını söylediler. Ben de içeriye girip davadan feragat ettiklerini söyledim. Daha sonra ikinci davanın açıldığını duydum. Dosyada daha önce sanki hiç dava açılmamış, hiç bu olaylar yaşanmamış gibi bir dosya oluşturulmuştu. Daha sonra Savaş'ı arayıp çok şaşırdığımı ifade ettim. Savaş, dindar, iyi bir baba, çocuğuyla ilgilenen bir insandı. Alkolü yoktu. Hepimizin örnek aldığı biriydi. Çok şaşırdım, benim başıma gelir ama Savaş'ın başına gelmez diyordum. Fikret aracılığıyla tanıştıklarını biliyorum, bu evliliği hiçbir zaman tasvip etmedim" şeklinde konuştu.

"Bu 3-4 yıl içinde ayağın bir taşa takılabilir" şeklinde tehdit

Müştekiler, Fadim Temirhanoğulları'nın boşanma kararını aldıktan sonra eski bir telefonla sanığın konuşmalarını kaydettiğini ve bu kayıtları aile WhatsApp grubuna attığını belirtti. Maktulün kız kardeşi Canan Güneş, sanığın eşi Fadim Temirhanoğulları'na tehdit mesajları gönderdiğini belirterek, "Bana vekalet vereceksin, duruşmaya ailelerden kimse gelmeyecek diyor. Ses kayıtlarında 'Bu 3-4 yıl içinde ayağın bir taşa takılabilir, takılacak da zaten. Benim ekmeğime bal sürüyorsun' diyor" ifadelerini kullandı.

Müşteki olarak dinlenen anne Mediha Saçlı ise, "Benim çocuğumun hatası varsa boşasaydı. Kızını tehdit ediyor, 'İstersem ben seni de anneni de öldürtürüm' diyor" şeklinde konuştu.

Maktulün avukatı Süleyman Çalıkuşu da, "Gece 4 buçukta kimse barışmaya gelmez" diyerek, sanığın kasten tasarlayarak insan öldürme suçundan yargılanmasını talep etti.

"Tırnaktaki DNA farklı bir erkeğe ait" iddiası

Sanık Savaş Temirhanoğulları'nın avukatı Erman Güneş, otopsi raporuna göre maktulün tırnaklarından çıkan DNA'nın erkek DNA'sı olduğunu iddia ederek, "Maktulün bir erkek çocuğu, erkek kardeşi ya da babası yoktu. Yanlışlıkla DNA'nın geçebileceği bir erkek de çevresinde bulunmuyordu. Bu DNA müvekkilime ait değil, Fikret İnal'a da ait değil. Bu durum, maktulün tırnaklarında çıkan DNA'nın kimliğinin belirlenmesi gerektiğini gösteriyor" dedi. Ayrıca, maktulün kanında ve idrarında ağır antidepresan maddesi tespit edildiğini belirterek, sanığın haksız tahrik hükümlerinden yararlanması gerektiğini de savundu.

"Bana komplo kuruyorlar"

Sanık Savaş Temirhanoğulları savunmasında suçlamaları reddetti. Hakkında algı oluşturulduğunu ileri sürerek, "Bir katil, tecavüzcü, sapık oluşturmaya çalışıyorlar. Ben organize suç örgütü müyüm?" ifadelerini kullandı.

Kızının 112'yi aradığı ses kaydı salonda dinlendi

Cinayetin işlendiği sırada evde bulunan 15 yaşındaki kızın 112'yi arayarak yaptığı çağrının ses kaydı mahkemede dinletildi. Kız, "Duvarda kurşun izleri var. Dişleri kırılmış, annem yerde kanlar içinde yatıyor" diyerek acil yardım ekiplerini olay yerine çağırdı. Duruşmaya katılmayan kızın ses kayıtlarındaki, "Gece çığlık sesleri duydum ama rüya sanmıştım, annem gece yaralanmış bıçaklanmış, dişlerini kırmışlar, çok az nefes alıyor, evde tek başımayım, halamı çağırdım. Duvarda kurşun izleri var" ifadelerini dinleyen maktül yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Güvenlik kameraları incelendi

Mahkemede olay gecesi sitenin arka tarafında hareket eden bir aracın güvenlik kamerası görüntülerine de yer verildi. Sanık, aracın Fikret İnal'a ait olduğunu ve olay gecesi arabayı onun kullandığını belirtti.

"Kadınlar ve çocuklar öldürülmesin"

Avukat Yağmur Burçin Sayın, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, sanık avukatlarının müvekkillerine akıl sağlığı raporunu tekrar aldırarak ceza indiriminden faydalanmak istediklerini belirterek, "1-1,5 dakikalık psikiyatrik inceleme yetersiz ama 4,5 dakikada bir kadının ölümü gerçekleştiriliyor. Sanık ve avukatları, mahkemeyi manipüle etmeye çalışıyor. Sanığın akli dengesinin yerinde olmadığını iddia ediyorlar ama sanık, duruşmada son derece bilinçli şekilde kendini savunuyor. Biz bu davanın uzatılmasını istemiyoruz, adalet yerini bulmalı" dedi.

Sayın, açıklamalarında ayrıca mahkemenin sanık ve avukatlarının taleplerini reddettiğini vurgulayarak, "Dolayısıyla biz Fadim için buradayız. Adaleti sağlamak için burada bulunuyoruz. Kızının acil servisi aradığına dair konuşmaların ses kaydı da bizi çok duygulandırdı. Zaten ben o konuşmayı, kızın çaresiz konuşmalarını açıkçası dinledikten sonra geri kalan boşanma dosyası ya da bütün incelemelerin, taleplerin hepsinin geçersiz olduğu belli. Çünkü çok vahşice bir ölümdü. Kız orada annesinin dişlerinin kırıldığından bahsediyor. Demek ki orada farklı bir darp olayı da gerçekleşti. Yani 1-1,5 dakikalık psikiyatrinin onu incelemesi yeterli değil ama 4,5 dakikada da bir kadının ölümü onun tarafından gerçekleştiriliyor. Sanık, tutuklu olarak yargılanmaya devam ediyor. Biz bir sonraki celse de artık karar çıkacağını düşünüyoruz. Toplanacak daha fazla delil zaten bulunmuyor. Tahrikten faydalanmak için Fadim'in tırnaklarında başka bir DNA'nın olduğunun iddiasında bulundular. Bu da mütalaadan sonra yapacakları savunmaya bağlı. Ama bunun temelini oluşturdular" ifadelerini kullandı.

Duruşma sonrasında maktulün annesi Mediha Saçlı, acısını ve adalet talebini dile getirerek, "Caniler her şeyi yalan söylüyor, benim çocuğumun kimseye zararı yoktu. Torunumu da tehdit ediyorlar. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, lütfen el atsın. Hiçbir kadın ve çocuk öldürülmesin," dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığı raporunun tekrar yapılması talebini reddederken, bir sonraki duruşmanın 9 Nisan'da görüleceğini açıkladı. 112 Acil'in arama kayıtlarının ve mahkemeye sunulan ses kayıtlarının deşifre edilerek incelenmesine karar verildi.

Ne olmuştu?

Olay, 12 Eylül 2024'te Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı bulunan Savaş Temirhanoğulları, sabaha karşı Fadim Temirhanoğulları'nın yaşadığı eve giderek, eşiyle tartıştıktan sonra tabancayla 5 el ateş etti. Temirhanoğulları olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli kaçtı. Kısa sürede polis tarafından Korkuteli ilçesinde yakalanan Savaş Temirhanoğulları, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinayetin işlendiği sırada evde bulunan çiftin 15 yaşındaki kızı İ.T., ilk duruşmada babasından şikayetçi olmadığını belirterek, "Babamı suçlamıyorum. Annemin psikolojik sorunları vardı. O gün silahı o aldı" ifadelerini kullanmıştı. - ANTALYA