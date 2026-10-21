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Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı Faruk Turgut, Ece İrtem’in cenazesine neden katılmadığını açıkladı

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Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı Faruk Turgut, Ece İrtem’in cenazesine neden katılmadığını açıkladı
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Kızılcık Şerbeti’nde Işıl karakterini canlandıran Ece İrtem’in cenazesine dizinin ekibinden kimsenin katılmaması ile ilgili soru, yapımcı Faruk Turgut’a yöneltildi. “Ben de gitmedim, gidecek kadar bir hukukumun olduğunu düşünmedim” yanıtını verdi.

  • Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterini canlandıran oyuncu Ece İrtem, 15 Haziran'da 35 yaşında hayatını kaybetti.
  • Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, İrtem'in cenazesine katılmama gerekçesini "Gidecek kadar bir hukukumun olduğunu düşünmedim" sözleriyle açıkladı.
  • Turgut, İrtem ile yaklaşık bir yıl çalıştıklarını ve oyuncunun disiplinli olduğunu söyledi; cenazenin Kuşadası'nda yapılmasının ekipten katılımı etkilemiş olabileceğini belirtti.

Oyuncu Ece İrtem, 15 Haziran’da 35 yaşında hayatını kaybetmişti. Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterine hayat veren İrtem’in vefatının ardından dizinin yapımcısı Faruk Turgut, katıldığı bir YouTube programında oyuncuyla ilgili konuştu. Kendisine cenazeye neden katılmadığı sorulan Turgut, “Gidecek kadar bir hukukumun olduğunu düşünmedim” yanıtını verdi.

“GENÇ ÖLÜM, ÜZÜLDÜM”

İrtem’le yaklaşık bir yıl çalıştıklarını söyleyen Turgut, oyuncunun çalışma disiplinine ve dizide oluşturduğu karaktere dikkat çekti. Yapımcı, “Tabii üzüldüm, genç ölüm. Allah ailesine sabır versin, o yaşta zor. Bizimle de bir seneye yakın çalıştı, gayet iyiydi. Seti de çok iyiydi, disiplinliydi, güzel de bir karakter oluşturdu” dedi. 

“GİDECEK KADAR BİR HUKUKUMUZ OLDUĞUNU DÜŞÜNMEDİM”

Programda, İrtem’in cenazesine Kızılcık Şerbeti ekibinden kimsenin katılmadığı yönündeki soru da gündeme geldi. Turgut, “Vefa nerede var ki?” sözlerinin ardından, törenin Kuşadası’nda yapılmasının etkili olmuş olabileceğini belirtti. İstanbul’da düzenlenmesi hâlinde ekipten katılanlar olabileceğini söyleyen yapımcı, “Hiçbir şey yapmıyorsan kameralara görünmek için gitmenin bir anlamı yok” ifadelerini kullandı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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