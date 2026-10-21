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Kayseri Melikgazi'de tavandan kopan moloz altında kalan 75 yaşındaki F.Ö. yaralandı

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Kayseri Melikgazi'de tavandan kopan moloz altında kalan 75 yaşındaki F.Ö. yaralandı Haber Videosunu İzle
Kayseri Melikgazi'de tavandan kopan moloz altında kalan 75 yaşındaki F.Ö. yaralandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3'üncü kattaki dairede tavandan kopan moloz yığını, 75 yaşındaki F.Ö.'nün üzerine düştü. İlk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan F.Ö.'nün görme kaybı yaşadığı ve burnunda kırık olduğu saptandı.

KAYSERİ'de bir apartman dairesinde oturan F.Ö. (75), tavandan kopan moloz yığını altında kalarak yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Kışla Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. 3'üncü katta oturan F.Ö.'nün üzerine, henüz bilinmeyen nedenle tavandan kopan moloz yığını düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan F.Ö., ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden F.Ö.'nün görme kaybı yaşadığı ve burnunda kırık olduğu saptandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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