Yunanistan'da Türkiye isyanı: Bu kaderi hak ediyoruz, bizi sattılar

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Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasının Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması, Yunanistan'da tartışmalara yol açtı. Atina yönetiminin anlaşmayı engelleme girişimlerine rağmen alınan kararın ardından Yunan Koramiral Ioannis Egolfopoulos, hükümetin süreci doğru yönetemediğini savundu. Canlı yayında sert eleştirilerde bulunan emekli koramiral, "Bu kaderi hak ediyoruz, bizde kimse kılını kıpırdatmadı" dedi.

"BİR ŞEYLER OLMAK ÜZEREYDİ"

Yunanistan'da yayın yapan Action 24 kanalına konuk olan emekli Koramiral Ioannis Egolfopoulos, Türkiye-Libya anlaşmasına ilişkin gelişmelerin önceden tahmin edilebileceğini belirtti.

Atina yönetiminin elindeki işaretleri değerlendiremediğini savunan Egolfopoulos, şu ifadeleri kullandı:

"Bir şeyin olmak üzere olduğuna dair elimizde bu kadar çok emare vardı. Öncelikle parlamento başkanı değişti. Bayan Bakoyanni zaten daha önce ‘Arkadaşlar burada bir şeyler olmak üzere’ demiş ve açıklamalar yapmıştı. Mısır ortaya çıkıp, yarım ağızla ‘Biliyor musunuz, burada bir şeyler ters gidiyor’ dedi, Hafter ile temasa geçti. Önceki gün Netanyahu, Hafter ile temas kuruyor. Bunlar bilinen şeylerdi."

Söz konusu temasların Yunanistan açısından önemli işaretler olduğunu dile getiren Egolfopoulos, hükümetin bu gelişmeler karşısında zamanında diplomatik adımlar atmadığını söyledi.

"BU KADERİ HAK EDİYORUZ, KİMSE KILINI KIPIRDATMADI"

Yunanistan'ın Libya'nın doğusu ve batısıyla kurduğu ilişkileri daha etkin kullanması gerektiğini belirten emekli koramiral, Atina'nın yalnızca açıklama yapmakla yetinmesini eleştirdi.

Egolfopoulos, hükümetin Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda daha erken harekete geçmesi gerektiğini savunarak şunları söyledi:

"Bu kaderi hak ediyoruz, bizde kimse kılını kıpırdatmadı. Hükümetin kalkıp Libya’ya gitmesi gerekiyordu. ‘Her iki tarafla da iyi ilişkilerimiz var ve deniz alanlarını sınırlandırmayı müzakere ediyoruz’ diyorlar. Ortada somut kararlar var. 20 gün önce buradan çıkıp Avrupa’ya gitmiş olması gerekirdi. Başka hamleler yapmış olması gerekirdi"

Emekli koramiral, Yunanistan'ın diplomatik girişimlerde geciktiğini ve gelişmeler karşısında hazırlıksız kaldığını ileri sürdü.

"BAŞIMIZA GELEN ÇOK DAHA VAHİM"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bölgeye gerçekleştirdiği ziyarete de değinen Egolfopoulos, Yunanistan'ın Washington ile yaptığı görüşmelerde Libya konusunu gündeme getirip getirmediğini sorguladı.

Rubio'nun bir hafta önce bölgede bulunduğunu hatırlatan Egolfopoulos, "Rubio geldi. Bir hafta önce buradaydı. Ona bir şey söylediler mi? Söyledilerse ve dinletemedilerse başımıza gelen çok daha vahim" ifadelerini kullandı.

"GÖZLERİMİZ KAPALI OTURUYORUZ"

Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin politikasını da değerlendiren Egolfopoulos, Yunanistan'ın yalnızca itiraz açıklamalarıyla sonuç alamayacağını savundu.

Atina yönetiminin somut girişimlerde bulunması gerektiğini belirten emekli koramiral, şu sözlerle tepki gösterdi:

"Burada gözlerimiz kapalı oturup ‘Açıklama yaptık, bunu kabul edilemez buluyoruz’ diyemeyiz. Neymiş kabul edilemez olan? Türklerin bizi sınırlandırıp ‘Ben böyle istiyorum’ demesi mi?"

"LİBYA'YA GEMİLER GÖNDERDİK AMA BİZİ SATTILAR"

Yunanistan'ın Libya ile geçmişte yürüttüğü iş birliklerine de dikkat çeken Egolfopoulos, ülkesinin diplomasi ve istihbarat alanındaki çalışmalarını eleştirdi.

Libya'ya sağlanan desteğe rağmen beklenen sonucun alınamadığını söyleyen emekli koramiral, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Libya’ya gemiler gönderdik, devriye botları hibe ettik, ama bizi sattılar. Bizde kim ne iş yapıyor? Ellerinde istihbarat yok muydu? Koca bir ülke aşağılanmış hissediyor. Buradakilerin dünyadan haberi yok. Aniden birilerinin çıkıp ‘şaşkınlık içindeyiz’ dediğini duyuyoruz. Neye şaşırdınız ki?"

LİBYA TEMSİLCİLER MECLİSİ ANLAŞMAYI ONAYLADI

Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 2019 yılında imzalanan ve Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasını düzenleyen mutabakat muhtırasını oy birliğiyle onayladı.

Meclis tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılında iki ülke arasında imzalanan mutabakatların onaylanmasının reddine ilişkin alınan kararın da oy birliğiyle iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Temsilciler Meclisi ayrıca Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türk hükümeti arasında imzalanan iki mutabakat zaptının onaylanmasının reddine ilişkin 2020 tarihli (1) sayılı Temsilciler Meclisi kararını oy birliğiyle iptal etti"

DENİZ YETKİ ALANI NEDİR?

Deniz yetki alanları, kıyı devletlerinin denizlerde egemenlik veya belirli konularda egemen haklar kullandığı bölgeleri ifade ediyor.

Karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge gibi farklı hukuki statülere sahip alanlar; doğal kaynakların araştırılması ve işletilmesi, balıkçılık, enerji faaliyetleri ve deniz çevresinin korunması açısından önem taşıyor.

Kıyıları karşılıklı veya bitişik ülkeler arasında deniz yetki alanlarının çakışması halinde sınırlandırma, uluslararası hukuk çerçevesinde anlaşmalar veya diğer barışçıl yöntemlerle gerçekleştirilebiliyor.

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