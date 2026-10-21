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Şehir hastanesine giden genç kadın isyan etti: Böyle bir şey görmedim

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Şehir hastanesine giden genç kadın isyan etti: Böyle bir şey görmedim Haber Videosunu İzle
Şehir hastanesine giden genç kadın isyan etti: Böyle bir şey görmedim
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Bilkent Şehir Hastanesi’ne giden bir kadın, çalışanların kendisini azarladığını öne sürerek "Ben böyle bir şey görmedim. Bütün hastalara böyle davranıyorlar. İnanamıyorum olanlara... Bütün hastalar azarlanıyor, kimse gıkını çıkaramıyor. Elim ayağım titriyor. Azarlanarak odadan mı kovulur bir hasta?" diyerek duruma tepki gösterdi.

Bilkent Şehir Hastanesi’ne giden bir kadın hasta, sağlık çalışanlarının kendisini ve diğer hastaları azarladığını öne sürerek duruma sert sözlerle tepki gösterdi. 

"ELİM AYAĞIM TİTRİYOR"

Uğradığı muamele sonrasında büyük bir üzüntü yaşadığını belirten kadın hasta, "Ben böyle bir şey görmedim. Bütün hastalara böyle davranıyorlar. İnanamıyorum olanlara... Bütün hastalar azarlanıyor, kimse gıkını çıkaramıyor. Elim ayağım titriyor. Azarlanarak odadan mı kovulur bir hasta?" ifadelerini kullanarak hastanedeki yetkililere ve çalışanların tavırlarına tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com
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