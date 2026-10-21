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Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu

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Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu Haber Videosunu İzle
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
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Suudi Arabistan'da kafaları kesilerek idam edilen Bangladeşli çiftin ülkelerine gönderilen cenaze töreninde yetim kalan küçük kızlarının gözyaşları yürekleri burkarken, habersiz infaz nedeniyle Bangladeş yönetimi Suudi Arabistan'a nota verdi.

  • Mekke'de bir camide 'ahlaka aykırı' eylemde bulunmakla suçlanan Bangladeş vatandaşları Nazrul Islam Abdul Basir ve Siti Akhtar, Suudi Arabistan'da idam cezasına çarptırıldı ve 14 Ekim'de kafaları kesilerek infaz edildi.
  • Bangladeşli yetkililer süreçten önceden haberdar edilmediklerini belirterek Suudi Arabistan yönetimine diplomatik nota verdi.
  • Çiftin başsız bedenleri tabutlara konularak Bangladeş'e gönderildi ve cenazeleri memleketlerinde toprağa verildi; törene katılan küçük kızları gözyaşı döktü.

Suudi Arabistan’ın Mekke kentindeki bir camide “ahlaka aykırı” eylemde bulunmakla suçlanan Bangladeş vatandaşları Nazrul Islam Abdul Basir ve Siti Akhtar idam cezasına çarptırıldı. Kararın ardından cezaları 14 Ekim’de kafaları kesilerek infaz edilen çiftin başsız bedenleri tabutlara konularak ülkeleri Bangladeş'e gönderildi.

KAFALARI KESİLEREK İNFAZ EDİLDİLER

Suudi yetkililer, olayın Mekke'deki hangi camide yaşandığına ve iki kişinin ne zaman gözaltına alındığına ilişkin detaylı bir açıklamada bulunmadı. İnfazın 14 Ekim'de gerçekleştiği öğrenilirken, çiftin cenazelerinin ülkelerine ulaştırılmasıyla acı tablo ortaya çıktı.

BANGLADEŞ'TEN DİPLOMATİK NOTA

Süreçten önceden haberdar edilmediklerini belirten Bangladeşli yetkililer, infaz kararı ve prosedüre ilişkin "Bilgilendirilmedik" açıklamasını yaparak Suudi Arabistan yönetimine diplomatik nota verdi.

CENAZE TÖRENİNDE YÜREK BURKAN ANLAR

Ülkelerine gönderilen Bangladeşli çiftin cenazeleri memleketlerinde toprağa verildi. Anne ve babasının cenaze törenine katılan küçük kızlarının gözyaşları törene damga vurarak yürekleri burktu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımehmet:

sudinin yalanı kadının başını Hacerü'l-Esved i öpsündiye tutuyor. bizdekii şeriatcılar alın işte bu siyasilerin uygulayacağı şeriat bu kadar olur. herkes bu iki masumun arkasından attı tuttu.

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