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Didem Belen: Somer Sivrioğlu beni aldattı, tehdit ediliyorum

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Didem Belen: Somer Sivrioğlu beni aldattı, tehdit ediliyorum
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Didem Belen, ünlü şef Somer Sivrioğlu’nun kendisini aldattığını öne sürdü ve bunu sosyal medya hesabından duyurdu. Belen, paylaşımını silmezse hesabının kapatılmakla tehdit edildiğini de iddia etti.

  • Didem Belen, Somer Sivrioğlu ile yaklaşık bir yıldır süren ilişkisinin sona erdiğini duyurdu.
  • Belen, Sivrioğlu'nun adını kullanmadan başka bir kadına işaret ederek bu kişinin şef evliyken de nişanlıyken de hayatlarında olduğunu öne sürdü.
  • Belen, paylaşımını kaldırmaması halinde sosyal medya hesabının kapatılmakla tehdit edildiğini öne sürdü.

Didem Belen, Somer Sivrioğlu ile yaklaşık bir yıldır süren ilişkilerinin sona erdiğini duyurdu. Ayrılık açıklamasında başka bir kadına gönderme yapan Belen, hesabının kapatılmakla tehdit edildiğini de öne sürdü.

“AYNI KADIN” GÖNDERMESİ

Belen, sosyal medya paylaşımında ilişkisinin daha önce de benzer nedenlerle sona erdiğini belirtti. Sivrioğlu’nun adını doğrudan kullanmadan başka bir kadına işaret eden Belen, bu kişinin şef evliyken de nişanlıyken de hayatlarında olduğunu öne sürdü. “Huylu huyundan maalesef ki vazgeçmiyor” ifadesini kullandı.

HESABININ KAPATILMAKLA TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Belen, paylaşımını kaldırmaması durumunda sosyal medya hesabının kapattırılmakla tehdit edildiğini de açıkladı. Tehdidin kimden geldiğini belirtmeyen Belen, hesabının kapanması halinde takipçilerinin durumdan haberdar edilmesini istedi.

EVLİLİK TEKLİFİYLE GÜNDEME GELMİŞLERDİ

Somer Sivrioğlu, Didem Belen’e Palandöken’de karlar arasında evlilik teklif etmişti. Çiftin evlilik hazırlığında olduğu konuşulurken gelen ayrılık açıklaması dikkat çekti. Sivrioğlu cephesinden Belen’in sözlerine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAslan Başkan:

para

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Haber YorumlarıİDO BEY:

Dünya işi işte normalde düşünüyorum da sende bu adam ile ünlü olmazsa hayatta işin olmazdı gibi sanki geldi bana diye düşünüyorum.

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