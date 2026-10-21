Sokaklar savaş alanı, o TikTok derdinde!

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Fransa'da hayat pahalılığı, artan akaryakıt fiyatları ve eğitim sistemindeki sorunlara karşı başlayan protestoların şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından ülkede tansiyon düşmüyor. Paris başta olmak üzere birçok kentte araçlar ve iş yerleri ateşe verilirken, yağma olayları yaşandı. Sokakların alevlere teslim olduğu sırada bir kişinin yangını arkasına alarak dans videosu çekmesi ise sosyal medyada gündem oldu. Hükümet bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulamaya başlarken, yeni gösteriler öncesinde askerlerin de görevlendirileceği açıklandı.

SOKAKLAR ALEV ALEV YANARKEN DANS VİDEOSU ÇEKTİ

Fransa'da protestolar sırasında kaydedildiği belirtilen görüntülerde, bir kişinin arka planda yükselen alevlere aldırış etmeden kamera karşısında dans ettiği görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan video, ülkede yaşanan olayların boyutunu gözler önüne seren görüntüler arasında dikkat çekti. Yangının yaşandığı noktada dans edilmesi şaşkınlık yaratırken, görüntülerin tam olarak hangi kentte ve ne zaman kaydedildiği henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.

800 BİNE YAKIN KİŞİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Fransa'daki protestoların en şiddetli günü 17 Ekim oldu. Hayat pahalılığına, yükselen akaryakıt fiyatlarına ve okullardaki koşullara tepki gösteren yüz binlerce kişi ülke genelinde meydanlara çıktı.

Paris, Marsilya, Lyon, Bordeaux ve Limoges başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen yaklaşık 110 yürüyüşe 550 bin ile 800 bin arasında kişinin katıldığı bildirildi.

Gösterilerin büyük bölümü barışçıl geçmesine rağmen bazı kentlerde protestocular ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar çıktı. Polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahalede bulunurken, bazı gruplar barikatlar kurarak çöp konteynerlerini ve araçları ateşe verdi.

BELEDİYE BİNASINI ATEŞE VERDİLER, MAĞAZALARI YAĞMALADILAR

Başkent Paris'te iş yerlerinin camları kırıldı, mağazalar yağmalandı ve sokaklarda yangınlar çıkarıldı. Marsilya'da belediye binasına girilmesi, Limoges'da ise belediye binasında yangın çıkması olayların en dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.

Lyon'da da yağma ve kundaklama olayları yaşanırken, bazı bölgelerde güvenlik güçleri göstericileri kontrol altına almakta zorlandı.

Yetkililer, olaylar sırasında 1500'den fazla işletmenin yağmalandığını veya zarar gördüğünü, 2 bin 400'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Güvenlik güçlerinden yaklaşık 1000 kişinin yaralandığı da bildirildi.

PARİS'TE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI, GÖKYÜZÜNDE HELİKOPTERLER

Şiddet olaylarının ardından Fransız hükümeti güvenlik önlemlerini artırdı. Paris, Lyon, Bordeaux, Nice ve Marsilya'nın belirli bölgelerinde gece saatlerini kapsayan sokağa çıkma yasakları uygulamaya konuldu.

Başkent Paris'te Cumhuriyet Meydanı ve Les Halles çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, helikopterler gece boyunca havadan devriye gezdi. Marsilya'da belirli bölgelerdeki yasakların cuma gününe kadar sürmesi, Toulouse'da ise perşembe gününden itibaren yeni kısıtlamaların başlaması planlandı.

HÜKÜMETTEN ASKER KARARI! YENİ GÖSTERİLER İÇİN ALARM VERİLDİ

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, 24 Ekim Cumartesi günü yapılması planlanan yeni protestolar öncesinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alınacağını duyurdu.

Polis ve jandarma ekiplerine askerlerin de destek vermesi planlanırken Lecornu, yeni gösteriler için güvenlik gücü konuşlandırmasının çok geniş kapsamlı olacağını söyledi.

Hükümet, 17 Ekim'deki olaylarda güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığını kabul ederken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yaşanan aksaklıklara dikkat çekti. İçişleri Bakanı Laurent Nuñez'in istifasını sunduğu ancak Macron'un bu talebi kabul etmediği bildirildi.

SON SAATLERDE YENİ GELİŞME: SARI YELEKLİLER YENİDEN SOKAĞA ÇIKIYOR

21 Ekim sabahı Fransa'dan gelen son bilgilere göre Sarı Yelekliler hareketinin koordinasyon ekibi, cumartesi günü Paris'te yeni bir yürüyüş düzenlemek için resmi başvuruda bulundu.

Yürüyüşün Bastille Meydanı'ndan başlayarak Opera Meydanı'na kadar sürmesi planlanıyor. Öğrenci örgütleri ve sendikaların da yeni gösterilere katılması bekleniyor.

Başbakan Lecornu'nun bugün sendika temsilcileriyle görüşmesi, perşembe günü ise siyasi partilerle bir araya gelmesi gündemde. Hükümetin, öğrencilerin taleplerine ilişkin gelecek hafta ilk açıklamalarını yapması bekleniyor.

TİKTOK VE SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI DA MERCEK ALTINDA

Fransa'daki protestolar yalnızca sokaklarda değil, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Çatışmaların ve yağma olaylarının görüntüleri milyonlarca kez izlenirken, bazı kullanıcıların takipçi kazanmak amacıyla olay yerlerinden canlı yayınlar yaptığı görüldü.

Fransız hükümeti, TikTok ve diğer dijital platformların temsilcilerini acil toplantıya çağırdı. Toplantılarda şiddeti teşvik edebilecek içeriklerin yayılması, yapay zekâyla oluşturulmuş yanıltıcı görüntüler ve yağmalanan ürünlerin internet üzerinden satılmasının önlenmesi ele alındı.

Avrupa Birliği de protestolarla ilgili dezenformasyon kampanyalarını incelemeye başladı. Ancak olayların doğrudan yabancı ülkeler tarafından organize edildiğine ilişkin somut kanıt bulunmadığı vurgulandı.

GÖZLER 24 EKİM'E ÇEVRİLDİ

Ülkede güvenlik önlemleri artırılırken, protestoların temelindeki hayat pahalılığı, ücretler ve eğitim sistemine ilişkin talepler henüz çözüme kavuşmadı.

Yeni gösteriler öncesinde hükümet ile sendikalar arasındaki görüşmeler kritik önem taşırken, Fransa'da gözler 24 Ekim Cumartesi günü yeniden sokaklara çevrildi.

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