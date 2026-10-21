DSP Genel Başkanı Aksakal, 2027 asgari ücret artışının yüzde 45 olmasını istedi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "2027 yılının başında belli olacak asgari ücret artışını, beklenti enflasyon oranı üzerinden değil, yine sizin yaptığınız bütçe öngörüsünde olan faiz ödemesi artış oranı üzerinden yüzde 45 olarak yapın." dedi.

Akasakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Sellerin meydana geldiği bölgelerdeki bazı yapılaşmalara dikkati çeken Aksakal, zaman kaybetmeden dere yataklarındaki yapılar başta olmak üzere şartname ve imar mevzuatına aykırı yapılan tüm binaların tespit edilerek kentsel dönüşüm planlamasına dahil edilmesini istedi.

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'ni değinen Aksakal, teklifin eksiklikleri bulunduğunu söyleyerek, sermaye piyasalarına ve devletin denetim mekanizmalarına güvenerek yatırım yapan bireysel yatırımcıların zararlarının da güvence altına alınması gerektiği anlattı.

DSP Genel Başkanı Aksakal, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne yönelik değerlendirmeler yaparak, teklife göre enflasyon beklentisinin yüzde 21 öngörüldüğünü anlattı.

Bütçede faize ayrılan payın da arttığını dile getiren Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yukarıdaki bu öngörülen rakamlar bile devletin tepesinde maliye ve finans konusundaki yetkililerin 2027 enflasyon tahmini ile kendi hazırladıkları bütçe arasındaki tutarsızlıkları göstermektedir. İşte size partimizin ilk teklifini açıklıyorum, 2027 yılının başında belli olacak asgari ücret artışını, beklenti enflasyon oranı üzerinden değil, yine sizin yaptığınız bütçe öngörüsünde olan faiz ödemesi artış oranı üzerinden yüzde 45 olarak yapın. Açıklanan bütçenin aslan payı zaten faize ayrılmış. Dolayısıyla yük yine artacak vergi miktarıyla halkın sırtına bindirilmiştir."

Aksakal, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yalnızca can ve mal kayıplarına değil, bölgede ekonomik ve ticari hayatın da ciddi ölçüde zarar görmesine neden olduğunu belirtti.

Depremin üzerinden 3 yılı aşkın süre geçmesine rağmen bölge esnafının ekonomik anlamda istenilen düzeyde toparlanamadığını anlatan Aksakal, deprem sonrasında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığıyla bölgedeki işletmelere sağlanan geri ödemeli desteklerin ilk aşamada esnafa önemli bir katkı sağladığını anlattı. Aksakal, buna rağmen gelinen noktada söz konusu kredilerin geri ödeme yükümlülüklerinin depremzede esnaf açısından yeni bir külfet oluşturduğunu dile getirerek, "Bizim birinci ve öncelikli talebimiz, Dünya Bankası finansmanıyla KOSGEB aracılığıyla depremzede işletmelere sağlanan geri ödemeli desteklerin, gerekli hukuki ve mali düzenlemeler yapılarak hibeye dönüştürülmesidir." diye konuştu.

Kredilerin hibeye dönüştürülmesinin mümkün olmaması durumunda ise geri ödeme yükümlülüklerinin en az 24 ay faizsiz ertelenmesini isteyen Aksakal, bu süreçte ödeme güçlüğü yaşayan depremzede işletmelere yönelik varsa icra ve haciz işlemlerinin durdurulmasını talep etti.

Kaynak: AA