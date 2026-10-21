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İsmail Yüksek'in bu görüntüleri olay oldu! Taraftarlar çılgına döndü

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İsmail Yüksek'in bu görüntüleri olay oldu! Taraftarlar çılgına döndü
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Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldığı maçta İsmail Yüksek, taraftarların hedefindeki isimlerden biri oldu. Oyuna girdikten kısa süre sonra yaşanan bir pozisyonda topu ıskalayan milli futbolcunun savunmaya dönüşü eleştirildi. Bir taraftarın “90 dakika sahada kaldı sanki, rahatlığa bak” sözleri dikkat çekti.

  • UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı.
  • Fenerbahçe, Oğuz Aydın ve Mason Greenwood'un golleriyle 2-0 öne geçtiği maçta Provod (15) ve Kacor'un (90) gollerine engel olamadı.
  • İsmail Yüksek, Aston Villa mağlubiyetindeki hataları nedeniyle Slavia Prag maçında oyuna girerken tribünler tarafından ısıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin 2-0 öne geçtiği karşılaşmada son dakikada gelen gol büyük hayal kırıklığı yaratırken, İsmail Yüksek'in bir pozisyondaki görüntüleri de tartışma konusu oldu.

OYUNA GİRDİKTEN KISA SÜRE SONRA YAŞANDI

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan İsmail Yüksek, ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Milli futbolcu, sahaya girdikten kısa süre sonra gelişen bir Slavia Prag atağında topa müdahale etmek istedi ancak başarılı olamadı.

Pozisyonun devamında İsmail Yüksek'in gerisinde bulunan N'Golo Kante hızla savunmaya döndü. Kante'nin takım arkadaşını geride bırakarak ceza sahasına doğru koşması dikkat çekti.

KANTE'NİN KOŞUSU TARTIŞMA YARATTI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, topu ıskalayan İsmail Yüksek ile geriden gelerek savunmaya koşan Kante'nin hareketleri karşılaştırıldı. Pozisyonun devamında Slavia Prag'ın ceza sahasında tehlike yarattığı görülürken, özellikle Kante'nin savunmaya dönüşü ile İsmail Yüksek'in koşusu arasındaki fark eleştirilerin odağına yerleşti.

"90 DAKİKA SAHADA KALDI SANKİ"

Görüntülerin paylaşılmasının ardından İsmail Yüksek'e yönelik tepkiler arttı. Bir taraftar, milli futbolcunun pozisyondaki hareketlerini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“90 dakika sahada kaldı sanki, rahatlığa bak. Şu pozisyondan 5 dakika önce girdin oyuna. Utan ya, utan!” Paylaşılan görüntüler, Fenerbahçeli taraftarlar arasında tartışma yarattı.

OYUNA GİRERKEN DE ISLIKLANMIŞTI

İsmail Yüksek, Slavia Prag karşılaşmasında yalnızca bu pozisyon nedeniyle eleştirilmedi. Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya 6-0 mağlup olduğu karşılaşmadaki hataları nedeniyle tepkilerin hedefinde bulunan milli futbolcu, Slavia Prag maçında oyuna girerken tribünler tarafından ıslıklandı. Taraftarların protestosu, İsmail Yüksek'in topla buluştuğu anlarda da devam etti.

FENERBAHÇE GALİBİYETİ SON DAKİKADA KAÇIRDI

Oğuz Aydın ve Mason Greenwood'un golleriyle 2-0 öne geçen Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında üstünlüğünü koruyamadı. Konuk ekip, 15. dakikada Provod ve 90. dakikada Kacor'un golleriyle beraberliği yakaladı. Sarı-lacivertliler, sahadan 2-2'lik sonuçla ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında da galibiyetle tanışamadı.

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Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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