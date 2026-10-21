Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına olay hareket

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Slavia Prag karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Çekya temsilcisinin 90. dakikada bulduğu golle mücadele 2-2 sona ererken, karşılaşmanın ardından tribünlerde büyük hayal kırıklığı yaşandı.

TARAFTARLARI ALKIŞLAYIP “BRAVO!” DEDİ

Maçın ardından en çok konuşulan isimlerden biri Kerem Aktürkoğlu oldu. Performansı nedeniyle taraftarların tepkisini çeken milli futbolcu, protestolara sessiz kalmadı.

Kendisine yönelik tepkiler üzerine taraftarları alkışlayan Kerem Aktürkoğlu'nun “Bravo!” diyerek karşılık verdiği görüldü. Milli futbolcu, bu hareketinin ardından soyunma odasının yolunu tuttu.

TAKIM OTOBÜSÜNÜ BEKLEMEDİ

Kerem Aktürkoğlu'nun tribünlerle yaşadığı gerginliğin ardından stadyumdan ayrılışı da dikkat çekti. Milli futbolcunun, karşılaşmanın bitiminden yaklaşık 10 dakika sonra soyunma odasından çıktığı ve takım otobüsünü beklemeden stadyumu tek başına terk ettiği belirtildi.

FENERBAHÇE'DE MORALLER BOZULDU

İlk dakikalarda bulduğu gollerle 2-0'lık avantaj yakalayan Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında son dakikada yediği golle galibiyeti kaçırdı. Beraberlik, sarı-lacivertli taraftarların tepkisine neden olurken maç sonundaki Kerem Aktürkoğlu görüntüleri de gecenin öne çıkan olaylarından biri oldu.

İşte o anlar;