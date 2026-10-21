Fransızlardan Guendouzi’ye ağır sözler: Fenerbahçe’yi batırdı

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında sahasında ağırladığı Slavia Prag karşısında 2-0’lık üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleden 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin puan kaybının ardından Matteo Guendouzi’nin yaptığı pas hatası, Fransız basınındaki değerlendirmelerde öne çıktı.

HATALI PAS GOLLE SONUÇLANDI

Karşılaşmanın 15. dakikasında Ederson’dan aldığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Guendouzi, hatalı pasıyla rakibine fırsat verdi. Topu kapan Lukas Provod, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ağları havalandırarak farkı bire indirdi.

“FENERBAHÇE’Yİ BATIRDI” BAŞLIĞI

L’Equipe’in, karşılaşmanın ardından “ Matteo Guendouzi Fenerbahçe’yi batırdı” başlığıyla yayımladığı belirtilen haberde, 27 yaşındaki futbolcu için “ Fenerbahçe formasıyla unutmak isteyeceği bir gece yaşadı” ifadeleri kullanıldı. Fransız orta sahanın hatalı pasıyla rakibine gol hediye ettiği ve maçın gidişatını sarı-lacivertliler aleyhine değiştirdiği değerlendirmesi yapıldı.

10 ÜZERİNDEN 3 PUAN

Gazetenin Guendouzi’ye 10 üzerinden 3 puan verdiği aktarıldı. Fransız futbolcunun performansı için “Böylesine önemli bir sahnede oldukça yetersiz bir performans sergiledi” yorumu yapıldığı belirtildi.

LYON MAÇINDAN SONRA CEZA ALMIŞTI

Guendouzi, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon’u elemesinin ardından yaşanan olaylarla da tartışmaların merkezinde kalmıştı. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, seyircileri provoke etmesi nedeniyle Fransız futbolcuya dördü toplam, ikisi kesin olmak üzere maç cezası vermiş; diğer iki maçlık cezayı bir yıl süreyle ertelemişti.

Kaynak: Haberler.com