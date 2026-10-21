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Deprem profesörünün beslenme sırrı şaşırttı: Tam 20 tane yiyor

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Deprem profesörünün beslenme sırrı şaşırttı: Tam 20 tane yiyor Haber Videosunu İzle
Deprem profesörünün beslenme sırrı şaşırttı: Tam 20 tane yiyor
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Deprem açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu kez beslenme alışkanlıklarıyla dikkat çekti. Yüksek protein ve yağ ağırlıklı beslendiğini söyleyen Üşümezsoy, kahvaltıda 20 yumurta yediğini, 1 kilo kıyma ve 1 kilo dana kemiğiyle hazırladığı yemeği ise 3 gün boyunca tükettiğini anlattı.

  • Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, karbonhidrat tüketimine mesafeli yaklaşarak yüksek protein ve yağ ağırlıklı beslendiğini söyledi.
  • Üşümezsoy, 1 kilo kıymayı 1 kilo dana kemiği ve 1 kilo pırasayla pişirip aynı yemeği 3 gün boyunca tükettiğini anlattı.
  • Üşümezsoy, kahvaltıda 20 yumurta kaynatıp yediğini ve palamut mevsiminde palamut tükettiğini belirtti.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, günlük beslenme düzenine ilişkin yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Berna Laçin'in programına konuk olan Üşümezsoy, Karbonhidrat tüketimine mesafeli yaklaştığını belirterek özellikle protein ve yağ ağırlıklı beslendiğini söyledi.

"1 KİLO KIYMA VE 1 KİLO DANA KEMİĞİ KAYNATIYORUM"

Beslenme alışkanlıklarını anlatan Üşümezsoy, hazırladığı yemekleri birkaç gün boyunca tükettiğini belirterek, "1 kilo kıymayı, 1 kilo dana kemiğiyle kaynatıyorum. 1 kilo pırasayı da koyarak onu pişiriyorum. 3 gün onu yiyorum. Yemek diye bir olgu yok" ifadelerini kullandı.

"KAHVALTIDA 20 YUMURTA YİYORUM"

Yüksek protein ve yağ ağırlıklı bir beslenme düzeni benimsediğini söyleyen Üşümezsoy, "Yüksek protein ve yüksek yağla besleniyorum. İnsanlara yıllarca yüksek karbonhidrat yedirdiler. Şimdi palamut zamanı, onu yiyorum. Kahvaltıda 20 yumurta kaynatıyorum, onu yiyorum" dedi.

Üşümezsoy'un anlattığı beslenme düzeni, kişisel alışkanlıklarını yansıtıyor. Uzmanlar, bu tür yüksek miktarlı protein ve yağ tüketiminin herkes için uygun olmayabileceğini, beslenme ihtiyaçlarının kişinin sağlık durumuna göre değiştiğini belirtiyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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