Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'nın Deniz yetki mutabakatını onaylamasına ilk tepki: Sevindirici haber aldık

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Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanları mutabakatını oy birliğiyle onaylayarak 2020 yılında aldığı ret kararını iptal etti. Doğu Akdeniz'deki dengeler açısından kritik öneme sahip gelişmeye ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk açıklama geldi.

Libya'nın Bingazi kentinde toplanan Temsilciler Meclisi, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı oy birliğiyle kabul etti.

Meclis, anlaşmanın onaylanmasını reddeden 2020 tarihli önceki kararını da iptal etti. Böylece Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları mutabakatına ilişkin Libya Temsilciler Meclisinden onay çıkmış oldu.

ERDOĞAN: SON DERECE SEVİNDİRİCİ BİR HABER ALDIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisinin kararına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dün Libya'dan son derece sevindirici bir haber aldık. Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları mutabakat muhtırasını oy birliğiyle kabul etti. Bu önemli kararın da hayırlı uğurlu olmasını diliyor, sizlerin vasıtasıyla Libya Temsilciler Meclisindeki tüm kardeşlerime selamlarımı yolluyorum."

DOĞU AKDENİZ'DEKİ DENİZ YETKİ ALANLARI AÇISINDAN ÖNEMLİ

Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan mutabakat, iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasını düzenliyor.

Anlaşma, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarına ilişkin tezleri açısından stratejik önem taşıyor.

Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin bölgedeki bazı deniz yetki alanı iddialarına karşı çıkarken, Libya ile imzalanan mutabakatı uluslararası hukuktan doğan haklarının korunması açısından önemli görüyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ise mutabakata itiraz ediyor.

DENİZ YETKİ ALANI NEDİR?

Deniz yetki alanları, kıyı devletlerinin denizlerde egemenlik veya belirli konularda egemen haklar kullandığı bölgeleri ifade ediyor.

Karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge gibi farklı hukuki statülere sahip alanlar; doğal kaynakların araştırılması ve işletilmesi, balıkçılık, enerji faaliyetleri ve deniz çevresinin korunması açısından önem taşıyor.

Kıyıları karşılıklı veya bitişik ülkeler arasında deniz yetki alanlarının çakışması halinde sınırlandırma, uluslararası hukuk çerçevesinde anlaşmalar veya diğer barışçıl yöntemlerle gerçekleştirilebiliyor.