Asrın felaketi unutulmadı! Ünlü isimler, kayıplarımızı bir kez daha andı

6 Şubat 2023 gece saat 04.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adana, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'da yıkımlara neden oldu. 11 ilimizi etkileyen depremden 9 saat sonra bu sefer de Elbistan'da 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 14 milyon kişinin etkilendiği depremde 53 bin 537 vatandaşımızın hayatını kaybetti, 107 bin kişi de yaralandı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremlerin 1. yılında sanat dünyasından birçok isim yaşadığı üzüntüyü bir kez daha paylaşarak yaşamını yitirenleri andı.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

ACUN ILICALI

"Unutmadık, unutmayacağız! 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ülkemize de başsağlığı diliyorum. İnşallah bu acılar tekrar yaşanmaz."

EBRU GÜNDEŞ

"Unutmadık, unutmayacağız"

EZGİ MOLA

"Hiç geçmeyecek, azalmayacak, telafisi olmayan, tarifsiz acı."

ALİŞAN

"Çok büyük bir yıkım ve acı yaşadık 1 sene önce bugün… Kaybettiğimiz bütün canlarımıza Allahtan rahmet ve yakınlarına sabırlar diliyorum… Allah'ım bir daha yaşatmasın İnşallah böyle büyük bir acı…"

DEMET ÖZDEMİR

"Bu gece gökyüzünde yıldızlar değil, sevdiklerimiz var."

SİNEM KOBAL

"1 yıl oldu. Başımız sağ olsun"

NURGÜL YEŞİLÇAY

"1 yıl önce... 6 Şubat'ta kabus gibi bir sabaha uyandık. Hiç unutmadık, çok üzgünüz."

DEMET AKALIN

"Size en uzun geceyi 21 Aralık sanıyorsunuz ama 11 ilde en uzun gece 6 Şubat'tı. 1 yıl öncesine dönsek bu gece olacakları bilsek… Zamanı geri almayı ne çok isterdik."

ŞAFAK SEZER

"9 Şubat 2023 depremi. Unutmadık."

HANDE ERÇEL

"6 Şubat 2023... 4.17"

BERK ORTAY

"Unutulmaz değil mi?… Unutmayın…"

EBRU YAŞAR

"Unutmadık. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.

ARDA TÜRKMEN

"6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Unutmadık, unutamayız."

YASEMİN SAKALLIOĞLU

"6 Şubat 2023, 4.17... Kaç şey yazıp sildim. Hiçbiri bu tarihe karşı hissettiklerimi anlatmaya yetmedi."

ECE ERKEN

"6 Şubat 2023... Kaybettiğimiz tüm canlara, kayıplarımıza Rabbim rahmet eylesin. Yakınlarına sabır diliyorum."

SİBEL CAN

"Hiç bir zaman unutmayacağız bu büyük felaketin birinci yılında, yitirdiğimiz canları saygıyla anıyor, Milletimize başsağlığı diliyorum."

DEMET AKBAĞ

"6 Şubat 2023. unutmadık"