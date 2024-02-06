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Asrın felaketi unutulmadı! Ünlü isimler, kayıplarımızı bir kez daha andı

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Ünlü isimler, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizde binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği iki depremi yıldönümünde unutmadı. Üzüntülerini dile getiren isimler, hayatını kaybedenleri andı.

6 Şubat 2023 gece saat 04.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adana, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'da yıkımlara neden oldu. 11 ilimizi etkileyen depremden 9 saat sonra bu sefer de Elbistan'da 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 14 milyon kişinin etkilendiği depremde 53 bin 537 vatandaşımızın hayatını kaybetti, 107 bin kişi de yaralandı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremlerin 1. yılında sanat dünyasından birçok isim yaşadığı üzüntüyü bir kez daha paylaşarak yaşamını yitirenleri andı.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

ACUN ILICALI

"Unutmadık, unutmayacağız! 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ülkemize de başsağlığı diliyorum. İnşallah bu acılar tekrar yaşanmaz."

Asrın felaketi unutulmadı! Ünlü isimler, kayıplarımızı bir kez daha andı

EBRU GÜNDEŞ

"Unutmadık, unutmayacağız"

EZGİ MOLA

"Hiç geçmeyecek, azalmayacak, telafisi olmayan, tarifsiz acı."

Asrın felaketi unutulmadı! Ünlü isimler, kayıplarımızı bir kez daha andı

ALİŞAN

"Çok büyük bir yıkım ve acı yaşadık 1 sene önce bugün… Kaybettiğimiz bütün canlarımıza Allahtan rahmet ve yakınlarına sabırlar diliyorum… Allah'ım bir daha yaşatmasın İnşallah böyle büyük bir acı…"

Asrın felaketi unutulmadı! Ünlü isimler, kayıplarımızı bir kez daha andı

DEMET ÖZDEMİR

"Bu gece gökyüzünde yıldızlar değil, sevdiklerimiz var."

Asrın felaketi unutulmadı! Ünlü isimler, kayıplarımızı bir kez daha andı

SİNEM KOBAL

"1 yıl oldu. Başımız sağ olsun"

NURGÜL YEŞİLÇAY

"1 yıl önce... 6 Şubat'ta kabus gibi bir sabaha uyandık. Hiç unutmadık, çok üzgünüz."

Asrın felaketi unutulmadı! Ünlü isimler, kayıplarımızı bir kez daha andı

DEMET AKALIN

"Size en uzun geceyi 21 Aralık sanıyorsunuz ama 11 ilde en uzun gece 6 Şubat'tı. 1 yıl öncesine dönsek bu gece olacakları bilsek… Zamanı geri almayı ne çok isterdik."

Asrın felaketi unutulmadı! Ünlü isimler, kayıplarımızı bir kez daha andı

ŞAFAK SEZER

"9 Şubat 2023 depremi. Unutmadık."

Asrın felaketi unutulmadı! Ünlü isimler, kayıplarımızı bir kez daha andı

HANDE ERÇEL

"6 Şubat 2023... 4.17"

Asrın felaketi unutulmadı! Ünlü isimler, kayıplarımızı bir kez daha andı

BERK ORTAY

"Unutulmaz değil mi?… Unutmayın…"

Asrın felaketi unutulmadı! Ünlü isimler, kayıplarımızı bir kez daha andı

EBRU YAŞAR

"Unutmadık. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.

Asrın felaketi unutulmadı! Ünlü isimler, kayıplarımızı bir kez daha andı

ARDA TÜRKMEN

"6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Unutmadık, unutamayız."

Asrın felaketi unutulmadı! Ünlü isimler, kayıplarımızı bir kez daha andı

YASEMİN SAKALLIOĞLU

"6 Şubat 2023, 4.17... Kaç şey yazıp sildim. Hiçbiri bu tarihe karşı hissettiklerimi anlatmaya yetmedi."

Asrın felaketi unutulmadı! Ünlü isimler, kayıplarımızı bir kez daha andı

ECE ERKEN

"6 Şubat 2023... Kaybettiğimiz tüm canlara, kayıplarımıza Rabbim rahmet eylesin. Yakınlarına sabır diliyorum."

Asrın felaketi unutulmadı! Ünlü isimler, kayıplarımızı bir kez daha andı

SİBEL CAN

"Hiç bir zaman unutmayacağız bu büyük felaketin birinci yılında, yitirdiğimiz canları saygıyla anıyor, Milletimize başsağlığı diliyorum."

Asrın felaketi unutulmadı! Ünlü isimler, kayıplarımızı bir kez daha andı

DEMET AKBAĞ

"6 Şubat 2023. unutmadık"

Asrın felaketi unutulmadı! Ünlü isimler, kayıplarımızı bir kez daha andı

Kaynak: Haberler.com / Betül Cirit - 3.Sayfa

Kahramanmaraş Deprem Doğal Afetler 3.Sayfa Magazin Yaşam Haberler

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