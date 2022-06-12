Yılmaz Güney Haberleri - Yılmaz Güney Kimdir - Haberler

Yılmaz Güney Haberleri
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Yılmaz Güney Kimdir ?
Kitap Fuarı'nda Ayşe Kulin'e "Onur ve Emek" Ödülü Veren Kartal Belediye Başkanı Yüksel: "Tüm Yazarlarımız Özgürce Eserlerini Kaleme Almaya Devam...
"Geçmişten Günümüze Sinemamızda Set Fotoğrafları Sergisi" sinemanın görünmeyen kısmını sergiliyor
9'UNCU SARIYER EDEBİYAT GÜNLERİ'NİN AÇILIŞINDA VEDAT TÜRKALİ MEZARINDA ZİYARET EDİLDİ
Başkan Gültak, İhsaniye Mahallesinde vatandaşın sorun ve taleplerini dinledi
Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu, Başkenti Renklendirmeye Hazırlanıyor
Çankaya Belediyesi Hasan Ali Yücel Çankaya Evi Kursiyerlerinden Yıl Sonu Gösterisi
26 Mayıs Tarihte Bugün ne odu? 26 Mayıs'ta ne oldu? 26 Mayıs ne günü? 26 Mayıs'ta doğan ünlüler!
Öztrak: "Maltepe'deki Demokrasi Meydanı, Milletimizin Saraydan ve Beşli Çetelerden Çok Daha Büyük Olduğunu Tüm Dünyaya Bir Kez Daha Gösterdi"
Müşerref Akay kimdir? Sanatçı Müşerref Akay kaç yaşında ve nereli? Müşerref Akay biyografisi…
19 Mayıs Tarihte Bugün ne odu? 19 Mayıs ne günü? 19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs'ta doğan ünlüler!
Türkiye Sinema Tarihinde İşçi Sınıfına Sansür: 'Bugün İşçi Bayramıdır' Sözü Yasak
15 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 15 Nisan'da ne oldu? 15 Nisan ne günü? 15 Nisan'da doğan ünlüler!
YEŞİLÇAM'IN KÖTÜ ADAMI HİKMET TAŞDEMİR YEŞİLÇAM OYUNCULARINA VEFASIZLIK YAPILIYOR
1 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 1 Nisan'da ne oldu? 1 Nisan ne günü? 1 Nisan'da doğan ünlüler!
Gazeteci Aydın Engin kimdir? Engin Aydın neden, ne zaman hayatını kaybetti?
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Türkiye güzeli Yeşilçam yıldızı "aile mirası" hastalığını "Darülaceze sahnesi'"nde geçiriyor
16 Mart Adana elektrik kesintisi listesi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrik ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
Müşerref Akay kimdir? Müşerref Akay kaç yaşında ve nereli? Müşerref Akay biyografisi…
Yılmaz Güney sözleri, Yılmaz Güney aşk ve adaletle ilgili sözleri nelerdir?
10. Cumhurbaşkanı Sezer'den yıllar sonra gelen mesaj: Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne durumlara düştüğünü biliyoruz
Beykoz Kuzey Çevre Otoyolu'nda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 3 ölü 17 yaralı (2)
Hrant Dink kimdir? Hrant Dink'i kim öldürdü? Hrant Dink nasıl ve ne zaman öldü? Hrant Dink suikasti nedir?
Kış mevsimiyle ilgili güzel sözler nelerdir? En güzel kış mevsimi sözleri nelerdir?
Güngör Bayrak kimdir? Annemizi Saklarken Melek Güngör Bayrak hangi dizide oynuyor, son hali nasıl?
Doğu Demirkol kimdir? Maske Kimsin Sen Doğu Demirkol kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?
Doğu Demirkol kimdir? Maske Kimsin Sen Doğu Demirkol kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?
Türk oyuncudan çarpıcı açıklama "Türkiye'deki oyunculuk gerçekçiliğini yitirdi"
Üç Kuruş 'Kartal'ın babası Civan Canova kimdir? Civan Canova kaç yaşında, nereli? Civan Canova dizileri ve filmleri!
Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılı Çankaya'da hafta boyunca etkinliklerle kutlanacak
Aytaç Arman kimdir? Aytaç Arman kaç yaşındaydı, nereli? Aytaç Arman biyografisi!
"Cesurun bakışı korkağın kılıcından keskindir yeğen!" Tuncel Kurtiz'siz 8 yıl
28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde büyük ödüller sahiplerini buldu
28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülleri" törenle verildi
Yılmaz Güney'in Umut filminin gösterimi, ilk sahnesinin çekildiği tren istasyonu önünde yapıldı
28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde Adana'nın sanatsal mekanları gezildi
Tarık Akan beşinci ölüm yıl dönümünde anılıyor: Bir daha dünyaya gelsem yine sinemacı olurdum
14 Eylül'de ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 14 Eylül'de yaşananlar!
Bülent Arınç'tan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yılmaz Güney'i anmasına sert tepki: Kınıyorum
Antalya'da YKS'de ilk bine giren imam hatip lisesi öğrencileri için ödül töreni düzenlendi
28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı
9 Eylül'de ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 9 Eylül'de yaşananlar!
Sinema tarihçisi Burçak Evren Türk Sineması Bilgi ve Belge Merkezi açılmasını istiyor
Taksiciyle tartışan ünlü şarkıcı Yusuf Güney'den olay sonrası flaş açıklamalar
Halil Ergün kimdir? Halil Ergün kaç yaşında ve nereli? Halil Ergün biyografisi!