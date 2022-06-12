Yılmaz Güney Haberleri - Yılmaz Güney Kimdir - Haberler

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Yılmaz Güney Haberleri

Yılmaz Güney haber, Yılmaz Güney son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Yılmaz Güney

Yılmaz Güney Biyografisi

Doğum YeriAdana / Türkiye
Doğum Tarihi1.4.1937 / 9.9.1984

Yılmaz Güney Kimdir ?

Yılmaz Güney (1 Nisan 1937; Yenice, Yüreğir, Adana - 9 Eylül 1984, Paris), Türk sinema oyuncusu, yönetmen, senarist ve yazar. Babası Siverekli Zaza, annesi ise Vartolu bir Kürt olan Yılmaz Güney, Özellikle Çirkin Kral dönemi sonrasında çektiği Cannes ödüllü Yol, Sürü, Umutsuzlar gibi filmleriyle tanınır.Yılmaz Güney'in gerçek adı Yılmaz Pütün'dür
Biyografinin devamı için tıklayın
Kitap Fuarı'nda Ayşe Kulin'e 'Onur ve Emek' Ödülü Veren Kartal Belediye Başkanı Yüksel: 'Tüm Yazarlarımız Özgürce Eserlerini Kaleme Almaya Devam...

Kitap Fuarı'nda Ayşe Kulin'e "Onur ve Emek" Ödülü Veren Kartal Belediye Başkanı Yüksel: "Tüm Yazarlarımız Özgürce Eserlerini Kaleme Almaya Devam...

Yılmaz Güney - Dün 11:50
Türkan Şoray 9'uncu Sarıyer Edebiyat Günleri'nde sevenleriyle buluştu

Türkan Şoray 9'uncu Sarıyer Edebiyat Günleri'nde sevenleriyle buluştu

Yılmaz Güney - 05.06.2022
'Geçmişten Günümüze Sinemamızda Set Fotoğrafları Sergisi' sinemanın görünmeyen kısmını sergiliyor

"Geçmişten Günümüze Sinemamızda Set Fotoğrafları Sergisi" sinemanın görünmeyen kısmını sergiliyor

Yılmaz Güney - 03.06.2022
Çankaya Belediyesi'nden Çocuklara Erken Karne Hediyesi

Çankaya Belediyesi'nden Çocuklara Erken Karne Hediyesi

Yılmaz Güney - 31.05.2022
9'UNCU SARIYER EDEBİYAT GÜNLERİ'NİN AÇILIŞINDA VEDAT TÜRKALİ MEZARINDA ZİYARET EDİLDİ

9'UNCU SARIYER EDEBİYAT GÜNLERİ'NİN AÇILIŞINDA VEDAT TÜRKALİ MEZARINDA ZİYARET EDİLDİ

Yılmaz Güney - 28.05.2022
Başkan Gültak, İhsaniye Mahallesinde vatandaşın sorun ve taleplerini dinledi

Başkan Gültak, İhsaniye Mahallesinde vatandaşın sorun ve taleplerini dinledi

Yılmaz Güney - 28.05.2022
Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu, Başkenti Renklendirmeye Hazırlanıyor

Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu, Başkenti Renklendirmeye Hazırlanıyor

Yılmaz Güney - 28.05.2022
Mr. Jade Cannes Kırmızı Halısında

Mr. Jade Cannes Kırmızı Halısında

Yılmaz Güney - 27.05.2022
Çankaya Belediyesi Hasan Ali Yücel Çankaya Evi Kursiyerlerinden Yıl Sonu Gösterisi

Çankaya Belediyesi Hasan Ali Yücel Çankaya Evi Kursiyerlerinden Yıl Sonu Gösterisi

Yılmaz Güney - 26.05.2022
26 Mayıs Tarihte Bugün ne odu? 26 Mayıs'ta ne oldu? 26 Mayıs ne günü? 26 Mayıs'ta doğan ünlüler!

26 Mayıs Tarihte Bugün ne odu? 26 Mayıs'ta ne oldu? 26 Mayıs ne günü? 26 Mayıs'ta doğan ünlüler!

Yılmaz Güney - 26.05.2022
ÇANAKKALE - Troya Müzesi'nde '3D Mapping' gösterimi

ÇANAKKALE - Troya Müzesi'nde "3D Mapping" gösterimi

Yılmaz Güney - 24.05.2022
Öztrak: 'Maltepe'deki Demokrasi Meydanı, Milletimizin Saraydan ve Beşli Çetelerden Çok Daha Büyük Olduğunu Tüm Dünyaya Bir Kez Daha Gösterdi'

Öztrak: "Maltepe'deki Demokrasi Meydanı, Milletimizin Saraydan ve Beşli Çetelerden Çok Daha Büyük Olduğunu Tüm Dünyaya Bir Kez Daha Gösterdi"

Yılmaz Güney - 23.05.2022
CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

Yılmaz Güney - 23.05.2022
'Filmden Resme Sinema Afişleri' sergisi açıldı

'Filmden Resme Sinema Afişleri' sergisi açıldı

Yılmaz Güney - 23.05.2022
Müşerref Akay kimdir? Sanatçı Müşerref Akay kaç yaşında ve nereli? Müşerref Akay biyografisi…

Müşerref Akay kimdir? Sanatçı Müşerref Akay kaç yaşında ve nereli? Müşerref Akay biyografisi…

Yılmaz Güney - 19.05.2022
19 Mayıs Tarihte Bugün ne odu? 19 Mayıs ne günü? 19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs'ta doğan ünlüler!

19 Mayıs Tarihte Bugün ne odu? 19 Mayıs ne günü? 19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs'ta doğan ünlüler!

Yılmaz Güney - 18.05.2022
Bahçıvanlık Eğitimi, Çankaya Evleri'nde Başlıyor

Bahçıvanlık Eğitimi, Çankaya Evleri'nde Başlıyor

Yılmaz Güney - 16.05.2022
Türkiye Sinema Tarihinde İşçi Sınıfına Sansür: 'Bugün İşçi Bayramıdır' Sözü Yasak

Türkiye Sinema Tarihinde İşçi Sınıfına Sansür: 'Bugün İşçi Bayramıdır' Sözü Yasak

Yılmaz Güney - 01.05.2022
Sinema tarihçisi Agah Özgüç, son yolculuğuna uğurlandı

Sinema tarihçisi Agah Özgüç, son yolculuğuna uğurlandı

Yılmaz Güney - 29.04.2022
Sinema tarihçisi Agah Özgüç vefat etti

Sinema tarihçisi Agah Özgüç vefat etti

Yılmaz Güney - 28.04.2022
Gültak: 'Belediyenin imkanları geçmişte iyi niyetle kullanılmamış'

Gültak: "Belediyenin imkanları geçmişte iyi niyetle kullanılmamış"

Yılmaz Güney - 26.04.2022
Akdeniz Belediyesi 23 Nisan Futbol Turnuvasında kupalar sahiplerini buldu

Akdeniz Belediyesi 23 Nisan Futbol Turnuvasında kupalar sahiplerini buldu

Yılmaz Güney - 26.04.2022
15 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 15 Nisan'da ne oldu? 15 Nisan ne günü? 15 Nisan'da doğan ünlüler!

15 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 15 Nisan'da ne oldu? 15 Nisan ne günü? 15 Nisan'da doğan ünlüler!

Yılmaz Güney - 14.04.2022
YEŞİLÇAM'IN KÖTÜ ADAMI HİKMET TAŞDEMİR YEŞİLÇAM OYUNCULARINA VEFASIZLIK YAPILIYOR

YEŞİLÇAM'IN KÖTÜ ADAMI HİKMET TAŞDEMİR YEŞİLÇAM OYUNCULARINA VEFASIZLIK YAPILIYOR

Yılmaz Güney - 09.04.2022
1 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 1 Nisan'da ne oldu? 1 Nisan ne günü? 1 Nisan'da doğan ünlüler!

1 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 1 Nisan'da ne oldu? 1 Nisan ne günü? 1 Nisan'da doğan ünlüler!

Yılmaz Güney - 01.04.2022
Gazeteci Aydın Engin kimdir? Engin Aydın neden, ne zaman hayatını kaybetti?

Gazeteci Aydın Engin kimdir? Engin Aydın neden, ne zaman hayatını kaybetti?

Yılmaz Güney - 25.03.2022
Doğu Demirkol kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, komedyen mi, şarkısı var mı? 19 Mart Şarkılar Bizi Söyler konuğu Doğu Demirkol kimdir, filmleri

Doğu Demirkol kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, komedyen mi, şarkısı var mı? 19 Mart Şarkılar Bizi Söyler konuğu Doğu Demirkol kimdir, filmleri

Yılmaz Güney - 19.03.2022
Türkiye güzeli Yeşilçam yıldızı 'aile mirası' hastalığını 'Darülaceze sahnesi''nde geçiriyor

Türkiye güzeli Yeşilçam yıldızı "aile mirası" hastalığını "Darülaceze sahnesi'"nde geçiriyor

Yılmaz Güney - 19.03.2022
16 Mart Adana elektrik kesintisi listesi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrik ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

16 Mart Adana elektrik kesintisi listesi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrik ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

Yılmaz Güney - 16.03.2022
Başkan Gültak'tan Akdeniz'e 30 milyon dolarlık dev proje müjdesi

Başkan Gültak'tan Akdeniz'e 30 milyon dolarlık dev proje müjdesi

Yılmaz Güney - 01.03.2022
Gültak: 'Özgürlük Mahallesinde aile sağlığı merkezi mart ayında açılıyor'

Gültak: "Özgürlük Mahallesinde aile sağlığı merkezi mart ayında açılıyor"

Yılmaz Güney - 22.02.2022
Müşerref Akay kimdir? Müşerref Akay kaç yaşında ve nereli? Müşerref Akay biyografisi…

Müşerref Akay kimdir? Müşerref Akay kaç yaşında ve nereli? Müşerref Akay biyografisi…

Yılmaz Güney - 17.02.2022
Yeşilçam'ın ustu oyuncusu İrfan Atasoy son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'ın ustu oyuncusu İrfan Atasoy son yolculuğuna uğurlandı

Yılmaz Güney - 04.02.2022
Yılmaz Güney sözleri, Yılmaz Güney aşk ve adaletle ilgili sözleri nelerdir?

Yılmaz Güney sözleri, Yılmaz Güney aşk ve adaletle ilgili sözleri nelerdir?

Yılmaz Güney - 04.02.2022
10. Cumhurbaşkanı Sezer'den yıllar sonra gelen mesaj: Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne durumlara düştüğünü biliyoruz

10. Cumhurbaşkanı Sezer'den yıllar sonra gelen mesaj: Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne durumlara düştüğünü biliyoruz

Yılmaz Güney - 01.02.2022
'Yılın Atatürkçüsü Ödülleri' sahiplerini buldu

"Yılın Atatürkçüsü Ödülleri" sahiplerini buldu

Yılmaz Güney - 31.01.2022
Beykoz Kuzey Çevre Otoyolu'nda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 3 ölü 17 yaralı (2)

Beykoz Kuzey Çevre Otoyolu'nda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 3 ölü 17 yaralı (2)

Yılmaz Güney - 23.01.2022
Hrant Dink kimdir? Hrant Dink'i kim öldürdü? Hrant Dink nasıl ve ne zaman öldü? Hrant Dink suikasti nedir?

Hrant Dink kimdir? Hrant Dink'i kim öldürdü? Hrant Dink nasıl ve ne zaman öldü? Hrant Dink suikasti nedir?

Yılmaz Güney - 19.01.2022
Kış mevsimiyle ilgili güzel sözler nelerdir? En güzel kış mevsimi sözleri nelerdir?

Kış mevsimiyle ilgili güzel sözler nelerdir? En güzel kış mevsimi sözleri nelerdir?

Yılmaz Güney - 19.01.2022
Yeşilçam'ın tonton babası: Nubar Terziyan

Yeşilçam'ın tonton babası: Nubar Terziyan

Yılmaz Güney - 14.01.2022
Güngör Bayrak kimdir? Annemizi Saklarken Melek Güngör Bayrak hangi dizide oynuyor, son hali nasıl?

Güngör Bayrak kimdir? Annemizi Saklarken Melek Güngör Bayrak hangi dizide oynuyor, son hali nasıl?

Yılmaz Güney - 05.01.2022
Doğu Demirkol kimdir? Maske Kimsin Sen Doğu Demirkol kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

Doğu Demirkol kimdir? Maske Kimsin Sen Doğu Demirkol kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

Yılmaz Güney - 03.01.2022
Doğu Demirkol kimdir? Maske Kimsin Sen Doğu Demirkol kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

Doğu Demirkol kimdir? Maske Kimsin Sen Doğu Demirkol kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

Yılmaz Güney - 29.12.2021
Türk oyuncudan çarpıcı açıklama 'Türkiye'deki oyunculuk gerçekçiliğini yitirdi'

Türk oyuncudan çarpıcı açıklama "Türkiye'deki oyunculuk gerçekçiliğini yitirdi"

Yılmaz Güney - 27.12.2021
Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı Kemal Tahir'i anlattı (3)

Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı Kemal Tahir'i anlattı (3)

Yılmaz Güney - 21.12.2021
Yönetmen Reis Çelik öğrencilerle buluştu

Yönetmen Reis Çelik öğrencilerle buluştu

Yılmaz Güney - 13.12.2021
Siverekli yazar ve şairler okurlarıyla buluştu

Siverekli yazar ve şairler okurlarıyla buluştu

Yılmaz Güney - 29.11.2021
Başkan Gültak, mahallelerde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Başkan Gültak, mahallelerde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Yılmaz Güney - 23.11.2021
Akdeniz Belediyesinden 'Dünya Çocuk Hakları Günü' etkinliği

Akdeniz Belediyesinden 'Dünya Çocuk Hakları Günü' etkinliği

Yılmaz Güney - 23.11.2021
Hükümet Kadın ne zaman çekildi? Hükümet Kadın nerede çekildi?

Hükümet Kadın ne zaman çekildi? Hükümet Kadın nerede çekildi?

Yılmaz Güney - 22.11.2021
Sonbahar turizminde 'Takoran Vadisi' yoğun ilgi görüyor

Sonbahar turizminde 'Takoran Vadisi' yoğun ilgi görüyor

Yılmaz Güney - 21.11.2021
Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocuk yazarlar kitaplarını imzaladı

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocuk yazarlar kitaplarını imzaladı

Yılmaz Güney - 20.11.2021
Üç Kuruş 'Kartal'ın babası Civan Canova kimdir? Civan Canova kaç yaşında, nereli? Civan Canova dizileri ve filmleri!

Üç Kuruş 'Kartal'ın babası Civan Canova kimdir? Civan Canova kaç yaşında, nereli? Civan Canova dizileri ve filmleri!

Yılmaz Güney - 15.11.2021
USTASIZ USTA AKAD ESENLER'DE ANILDI

USTASIZ USTA AKAD ESENLER'DE ANILDI

Yılmaz Güney - 15.11.2021
Yönetmen Ömer Lütfi Akad, vefatının 10. yılında Esenler'de anıldı

Yönetmen Ömer Lütfi Akad, vefatının 10. yılında Esenler'de anıldı

Yılmaz Güney - 12.11.2021
Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü Çankaya'da kutlandı

Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü Çankaya'da kutlandı

Yılmaz Güney - 14.10.2021
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Yılmaz Güney - 10.10.2021
Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılı Çankaya'da hafta boyunca etkinliklerle kutlanacak

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılı Çankaya'da hafta boyunca etkinliklerle kutlanacak

Yılmaz Güney - 08.10.2021
Akdeniz Belediyesinden amatör spor kulüplerine 160 bin TL yardım

Akdeniz Belediyesinden amatör spor kulüplerine 160 bin TL yardım

Yılmaz Güney - 05.10.2021
Aytaç Arman kimdir? Aytaç Arman kaç yaşındaydı, nereli? Aytaç Arman biyografisi!

Aytaç Arman kimdir? Aytaç Arman kaç yaşındaydı, nereli? Aytaç Arman biyografisi!

Yılmaz Güney - 04.10.2021
Akdeniz Belediyesi'nden spor kulüplerine nakdi destek

Akdeniz Belediyesi'nden spor kulüplerine nakdi destek

Yılmaz Güney - 04.10.2021
Neşet Ertaş Türkülerle Anıldı

Neşet Ertaş Türkülerle Anıldı

Yılmaz Güney - 01.10.2021
'Cesurun bakışı korkağın kılıcından keskindir yeğen!' Tuncel Kurtiz'siz 8 yıl

"Cesurun bakışı korkağın kılıcından keskindir yeğen!" Tuncel Kurtiz'siz 8 yıl

Yılmaz Güney - 27.09.2021
Neşet Ertaş Türkülerle Anılacak

Neşet Ertaş Türkülerle Anılacak

Yılmaz Güney - 25.09.2021
İstasyon Dergi'nin Eylül sayısı yayımlandı

İstasyon Dergi'nin Eylül sayısı yayımlandı

Yılmaz Güney - 21.09.2021
Altın Koza'da Onur Ödülleri verildi

Altın Koza'da Onur Ödülleri verildi

Yılmaz Güney - 19.09.2021
28'inci Altınkoza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

28'inci Altınkoza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Yılmaz Güney - 19.09.2021
28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde büyük ödüller sahiplerini buldu

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde büyük ödüller sahiplerini buldu

Yılmaz Güney - 18.09.2021
Altın Koza Film Festivali'nde onur ödülleri sahiplerini buldu

Altın Koza Film Festivali'nde onur ödülleri sahiplerini buldu

Yılmaz Güney - 18.09.2021
Sinemanın ustaları ödüllendirildi

Sinemanın ustaları ödüllendirildi

Yılmaz Güney - 18.09.2021
28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Yaşam Boyu Onur Ödülleri' törenle verildi

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülleri" törenle verildi

Yılmaz Güney - 18.09.2021
Yılmaz Güney'in Umut filminin gösterimi, ilk sahnesinin çekildiği tren istasyonu önünde yapıldı

Yılmaz Güney'in Umut filminin gösterimi, ilk sahnesinin çekildiği tren istasyonu önünde yapıldı

Yılmaz Güney - 17.09.2021
28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde Adana'nın sanatsal mekanları gezildi

28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde Adana'nın sanatsal mekanları gezildi

Yılmaz Güney - 16.09.2021
Görüntülü Haber Dostları Altın Koza'da HASAN Saltık'ı Andı

Görüntülü Haber Dostları Altın Koza'da HASAN Saltık'ı Andı

Yılmaz Güney - 16.09.2021
Tarık Akan kimdir? Tarık Akan neden öldü? Tarık Akan kaç yaşında öldü?

Tarık Akan kimdir? Tarık Akan neden öldü? Tarık Akan kaç yaşında öldü?

Yılmaz Güney - 16.09.2021
Tarık Akan beşinci ölüm yıl dönümünde anılıyor: Bir daha dünyaya gelsem yine sinemacı olurdum

Tarık Akan beşinci ölüm yıl dönümünde anılıyor: Bir daha dünyaya gelsem yine sinemacı olurdum

Yılmaz Güney - 15.09.2021
'Orhan Kemal Emek Ödülleri' sahiplerini buldu

"Orhan Kemal Emek Ödülleri" sahiplerini buldu

Yılmaz Güney - 14.09.2021
14 Eylül'de ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 14 Eylül'de yaşananlar!

14 Eylül'de ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 14 Eylül'de yaşananlar!

Yılmaz Güney - 14.09.2021
ALTIN KOZA'DA HEYECANLI AÇILIŞ

ALTIN KOZA'DA HEYECANLI AÇILIŞ

Yılmaz Güney - 13.09.2021
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Yılmaz Güney - 12.09.2021
10 Eylül 2021 Haberleri

10 Eylül 2021 Haberleri

Yılmaz Güney - 11.09.2021
Bülent Arınç'tan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yılmaz Güney'i anmasına sert tepki: Kınıyorum

Bülent Arınç'tan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yılmaz Güney'i anmasına sert tepki: Kınıyorum

Yılmaz Güney - 10.09.2021
Antalya'da YKS'de ilk bine giren imam hatip lisesi öğrencileri için ödül töreni düzenlendi

Antalya'da YKS'de ilk bine giren imam hatip lisesi öğrencileri için ödül töreni düzenlendi

Yılmaz Güney - 10.09.2021
Büyükşehir, ölüm yıldönümünde Yılmaz Güney'i andı.

Büyükşehir, ölüm yıldönümünde Yılmaz Güney'i andı.

Yılmaz Güney - 10.09.2021
ALTIN KOZA'DA HÜZÜNLÜ HAZIRLIK

ALTIN KOZA'DA HÜZÜNLÜ HAZIRLIK

Yılmaz Güney - 09.09.2021
28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı

Yılmaz Güney - 09.09.2021
9 Eylül'de ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 9 Eylül'de yaşananlar!

9 Eylül'de ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 9 Eylül'de yaşananlar!

Yılmaz Güney - 09.09.2021
Türkiye'nin Altın Palmiye ödüllü ilk sinemacısı: Yılmaz Güney

Türkiye'nin Altın Palmiye ödüllü ilk sinemacısı: Yılmaz Güney

Yılmaz Güney - 08.09.2021
Genç sanatçı Tolga Yüce'den Cüneyt Arkın'a sürpriz doğum günü ziyareti

Genç sanatçı Tolga Yüce'den Cüneyt Arkın'a sürpriz doğum günü ziyareti

Yılmaz Güney - 05.09.2021
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Yılmaz Güney - 05.09.2021
Midyat Merkezde Asfaltlama Çalışmaları Devam Ediyor

Midyat Merkezde Asfaltlama Çalışmaları Devam Ediyor

Yılmaz Güney - 01.09.2021
SOGEP Tarafından Desteklenen Mavi Nesil Projesi Hayata Geçiriliyor

SOGEP Tarafından Desteklenen Mavi Nesil Projesi Hayata Geçiriliyor

Yılmaz Güney - 25.08.2021
Oyuncu Tuncer Necmioğlu'nun vefatının üzerinden 15 yıl geçti

Oyuncu Tuncer Necmioğlu'nun vefatının üzerinden 15 yıl geçti

Yılmaz Güney - 19.08.2021
Cem İdiz kimdir? Cem İdiz kaç yaşında, nereli? Cem İdiz biyografisi!

Cem İdiz kimdir? Cem İdiz kaç yaşında, nereli? Cem İdiz biyografisi!

Yılmaz Güney - 16.08.2021
Aç Kurtlar Filmi

Aç Kurtlar Filmi

Yılmaz Güney - 12.08.2021
Sinema tarihçisi Burçak Evren Türk Sineması Bilgi ve Belge Merkezi açılmasını istiyor

Sinema tarihçisi Burçak Evren Türk Sineması Bilgi ve Belge Merkezi açılmasını istiyor

Yılmaz Güney - 09.08.2021
Taksiciyle tartışan ünlü şarkıcı Yusuf Güney'den olay sonrası flaş açıklamalar

Taksiciyle tartışan ünlü şarkıcı Yusuf Güney'den olay sonrası flaş açıklamalar

Yılmaz Güney - 25.07.2021
Halil Ergün kimdir? Halil Ergün kaç yaşında ve nereli? Halil Ergün biyografisi!

Halil Ergün kimdir? Halil Ergün kaç yaşında ve nereli? Halil Ergün biyografisi!

Yılmaz Güney - 08.06.2022
Yılmaz Güney şiirleri - Çirkin Kral Yılmaz Güney'in en güzel şiirleri

Yılmaz Güney şiirleri - Çirkin Kral Yılmaz Güney'in en güzel şiirleri

Yılmaz Güney - 21.06.2021
Yılmaz Güney sözleri nelerdir? En güzel Yılmaz Güney sözleri nelerdir?

Yılmaz Güney sözleri nelerdir? En güzel Yılmaz Güney sözleri nelerdir?

Yılmaz Güney - 23.10.2020
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