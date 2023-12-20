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Yılmaz Güney için eski eşi Nebahat Çehre imza verdi

20 Aralık 2023 19:11 Güncelleme: 19:13 Abone Ol

Ünlü sinemacı Yılmaz Güney'in eski eşi Nebahat Çehre, Yılmaz Güney'in hakim Sefa Mutlu'yu öldürmekten yargılandığı davanın yeniden görülmesi için imza verdi. Çehre, Güney'in katil olmadığını belirtti. İmza verenler arasında İsmail Hacıoğlu, Cahit Berkay, Tamer Levent, Müjde Ar, Halil Ergün ve Nur Sürer gibi isimler bulunuyor.