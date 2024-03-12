Ahmet Kaya, Yılmaz Güney'in çocuklarıyla fotoğrafıyla büyük ilgi gördü

Ahmet Kaya kendisi gibi yıllar önce hayatını kaybeden Yılmaz Güney'in çocukları Elif Güney ve Yılmaz Güney ile fotoğrafı büyük ilgi gördü.

Durak Medya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın sinemacı Yılmaz Güney'in çocukları ile fotoğrafı ortaya çıktı.

Bu sıralar tartışmaların odağındaki Ahmet'in Türküsü filmiyle yine gündeme gelen Ahmet Kaya'nın yıllar önce kendisi gibi Paris'te hayatını kaybeden Güney'in çocukları Elif Güney ve Yılmaz Güney ile fotoğrafı sanatçının hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Albüm kaydında ölmüştü

Kaya, 16 Kasım 2000'de, Hoşçakalın Gözüm isimli albümünün kayıtlarını yaparken, Paris'in Porte de Versailles semtindeki evinde bir gece kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

17 Kasım 2000'de 30.000'in üzerinde kişinin katıldığı törenle Paris'in Père Lachaise Mezarlığı 71. bölüme defnedilmişti.