Farah Zeynep Abdullah'tan, Nur Sürer'e 'Yılmaz Güney' tepkisi

Geçtiğimiz aylarda, Farah Zeynep Abdullah'ın Yılmaz Güney hakkında yaptığı yorumlarla gündem yeniden hareketlendi. Murathan Mungan'ın Yılmaz Güney'i anarak "İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi" şeklindeki ifadeleri, Abdullah tarafından sert bir dille eleştirildi. Abdullah, Güney için "Sinemamızın en iyi kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan erkeği" ifadelerini kullanarak Mungan'a yanıt verdi. Bu durum, Güney'in ailesiyle de mahkemelik olmalarına yol açtı.

'YILMAZ GÜNEY'İ KONUŞMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİL'

Tartışmaya Fazıl Say da dahil oldu. Say, Farah Zeynep Abdullah'ı eleştirerek "Şu yol filminde figuran bile olamayacak niteliksizlikteki dizi oyuncusu artık dönemleri tayin eder olmuş. Biraz haddini bilmek gerek" şeklinde bir yorumda bulundu. Bu sözler, ikili arasında gerilimi artarken usta oyuncu Nur Sürer de bu tartışmalara katıldı. Sürer, Abdullah'a doğrudan seslenmeden, "Kimsenin haddi değil Yılmaz'la ilgili konuşmak. Yılmaz Güney bu sinemanın kilometre taşıdır" diyerek Abdullah'ın görüşlerine katılmadığını belirtti.

NUR SÜRER'İN ÖDÜLÜNÜ YILMAZ GÜNEY'E ADAMASI FARAH ZEYNEP'İ SİNİRLENDİRDİ

Tartışmaların üzerinden zaman geçmesine rağmen, Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü' alan Nur Sürer, ödülünü Yılmaz Güney'e adayacağını açıkladığında bu gerilim yeniden alevlendi. Sürer, "Bu ödülü değersizleştirilmeye çalışılan en kıymetli ustamız Yılmaz Güney için alıyorum" dedi. Abdullah, bu açıklamadan sonra X hesabında "Ne Yılmaz Güney'i be" şeklinde bir paylaşım yaparak tepkisini dile getirdi.