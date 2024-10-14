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Farah Zeynep Abdullah'tan, Nur Sürer'e 'Yılmaz Güney' tepkisi

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Nur Sürer, Altın Portakal Film Festivali'nde aldığı ödülü Yılmaz Güney'e adadı! Bu açıklama, Farah Zeynep Abdullah ile Yılmaz Güney arasındaki tartışmayı yeniden alevlendirdi. Sürer'in ödül konuşmasına kayıtsız kalamayan Abdullah, tepkisini X hesabından yaptığı paylaşımda dile getirdi.

Geçtiğimiz aylarda, Farah Zeynep Abdullah'ın Yılmaz Güney hakkında yaptığı yorumlarla gündem yeniden hareketlendi. Murathan Mungan'ın Yılmaz Güney'i anarak "İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi" şeklindeki ifadeleri, Abdullah tarafından sert bir dille eleştirildi. Abdullah, Güney için "Sinemamızın en iyi kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan erkeği" ifadelerini kullanarak Mungan'a yanıt verdi. Bu durum, Güney'in ailesiyle de mahkemelik olmalarına yol açtı.

'YILMAZ GÜNEY'İ KONUŞMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİL'

Tartışmaya Fazıl Say da dahil oldu. Say, Farah Zeynep Abdullah'ı eleştirerek "Şu yol filminde figuran bile olamayacak niteliksizlikteki dizi oyuncusu artık dönemleri tayin eder olmuş. Biraz haddini bilmek gerek" şeklinde bir yorumda bulundu. Bu sözler, ikili arasında gerilimi artarken usta oyuncu Nur Sürer de bu tartışmalara katıldı. Sürer, Abdullah'a doğrudan seslenmeden, "Kimsenin haddi değil Yılmaz'la ilgili konuşmak. Yılmaz Güney bu sinemanın kilometre taşıdır" diyerek Abdullah'ın görüşlerine katılmadığını belirtti.

NUR SÜRER'İN ÖDÜLÜNÜ YILMAZ GÜNEY'E ADAMASI FARAH ZEYNEP'İ SİNİRLENDİRDİ

Tartışmaların üzerinden zaman geçmesine rağmen, Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü' alan Nur Sürer, ödülünü Yılmaz Güney'e adayacağını açıkladığında bu gerilim yeniden alevlendi. Sürer, "Bu ödülü değersizleştirilmeye çalışılan en kıymetli ustamız Yılmaz Güney için alıyorum" dedi. Abdullah, bu açıklamadan sonra X hesabında "Ne Yılmaz Güney'i be" şeklinde bir paylaşım yaparak tepkisini dile getirdi.

Farah Zeynep Abdullah'tan, Nur Sürer'e 'Yılmaz Güney' tepkisi
Haberler.com / Hatice Aksu - Magazin

Farah Zeynep Abdullah Film Festivali Sosyal Medya Yılmaz Güney Nur Sürer Ünlüler 3-sayfa Magazin

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Yorumlar (15)

huseyin eskin:

Ülkede eşkiyalar çok seviliyor.

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Ararat Arat:

ula siz kim yılmaz güneyi konuşmak fara ))

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hakhukuh:

ferah zeynep hanıma soralım kaç kişi tanır yılmaz güney karekterinde hapisten yünetiği filimler dunya çapında ödül almış bir sanatçıyı

25
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hakhukuh:

yılmaz güneyin sinemaya verdiği emeği inkar edilemez rahmetle anıyorum mekanı cennet olsun kadına şiddete gelince onun en doğrusu eşi fatoş güney söylemiştir

21
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Hasan Turk:

İbrahim.tatlises neyse guneyde o.

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yanıtYanıtla
hakhukuh:

nur sürer hanım efendiyi takdir ediyorum filimlerini severek izliyorum

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Emrehan Ozgen:

Böyle absürt bir davranışı anlamakta zorlanıyor insan; Magandanın önde gideni, kadına şiddet konusunda dönemin bayrak tutanı bir katile adanıyor ödül, üstelik böyle bir zamanda, bir kadın sanatçı (!) tarafından.

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Siyah&Beyaz null:

Farah istersen yapmış olduğun kaka bir süre daha kurusun ondan sonra yılmaz güneyi an sen kimsin kim tanıyor seni türk sinemasına katkin ne kadar kaç filmin ödül aldı dünyada kaç filmin yabancı sinemalarda oynatıldı? adam firarda hapiste onlarca ödüllü film yaptı...ay gtm diyecemde ona bile yazık

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Burhan Tarhan:

Helal olsun nur sürere Türksinemasinin dev Markası yılmaz Güneydir Yılmaz güneyi eleştirenler kendini öne çıkarıp üstündenprim kazanmak sizin haddinizemi yılmaz güneyi ele almak zamanında Türk sınamasında zirvede olanl oyuncuların parlayan yıldızlarını söndürmüştür Tük sinemasında tek marka sahibi alan bütün oyuncular unutulur yılmaz Güney unutulmaz Çünkü O bir sinemada Markadır

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hakhukuh:

yaza yönetmen senarist oyuncu bu kadar zeki insanı harcamak ancak bizlere yakışmıştır amarikada doğsaydı leonardo dicaprio gibi el üstünde tutulurdu

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