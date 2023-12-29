Dicle Üniversitesi Yemekhanesindeki Bombalı Saldırıdan 30 Yıl Sonra İzler Hala Taşınıyor

Diyarbakır'da, 1993 yılında Dicle Üniversitesi yemekhanesinde meydana gelen iki bombalı saldırıda yaralanan 23 kişiden biri olan dönemin personeli, 30 yıldır patlamanın izini vücudunda taşıyor.

Olay, 29 Aralık 1993 yılında Dicle Üniversitesi yemekhanesinde meydanda geldi. Dönemin siyasi kavgaları nedeniyle yemekhane içerisindeki lavabo ve başka bir noktada yerleştirilen bombalar patlatıldı.

Bombalı eylemde can kaybı yaşanmazken, memur ve öğrenciler ile birlikte yaklaşık 23 kişi yaralandı.

Patlamadan yaralanan dönemin yemekhane görevlisi Yılmaz Güney (56), vücudunda patlamanın izlerini taşırken, o anları anlattı.

Yılmaz Güney, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, o gün bütün memurlar ve öğrencilerin birlikte yemek yediğini, kendisinin de o dönem müteahhitte bağlı personel olarak çalıştığını söyledi.

Yemek dağıtılırken lavaboda bir bomba patladığını belirten Güney, "2-3 yaralı yerde vardı. Onları dışarı çıkardım, yemek salonundan çıkarken orada da bir tane patladı. İkinci patlamada bende yaralanmıştım haberim yoktu. Bizi acile kaldırdılar, metal parçaları deri altında kalmıştı. Yaralarımızı dikip hepimizi eve gönderdiler" dedi.

Her yıldönümünde acıları aklına geldiğini aktaran Güney, "Koluma bakınca, ayağıma bakınca kendi kendime bu nasıl oldu? Diyorum. Her sene bu acıları yaşıyorum. Çok yaralı vardı, durumları hafifti. Haddinden fazla travması var" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR