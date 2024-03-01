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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Tahir Budagov'u Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Tahir Budagov'u kabul etti. Yılmaz, Budagov ile görüşmesinde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde ettiği zaferden dolayı İlham Aliyev ve Azerbaycan halkına bir kez daha tebriklerini ilettiklerini ifade etti. Görüşmede, gelecek dönem gerçekleştirilecek Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı kapsamında ikili ticari ve ekonomik ilişkileri daha da ileriye taşımak için yeni eylem planının hazırlanacağını vurguladıklarını belirten Yılmaz, Güney Kafkasya'da kalıcı barış, istikrar ve refahın tesisi yolunda kaydedilen gelişmelerden memnuniyet duyduklarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Tahir Budagov'u kabul etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Budagov ile görüşmesinde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde ettiği zaferden dolayı İlham Aliyev ve Azerbaycan halkına bir kez daha tebriklerini ilettiklerini ifade etti.

Görüşmede, gelecek dönem gerçekleştirilecek Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı kapsamında ikili ticari ve ekonomik ilişkileri daha da ileriye taşımak için yeni eylem planının hazırlanacağını vurguladıklarını belirten Yılmaz, şunlar kaydetti:

"Karabağ'da başarıyla gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonu sonrasında Güney Kafkasya'da kalıcı barış, istikrar ve refahın tesisi yolunda çok önemli bir gelişme kaydedilmesinden duyduğumuz memnuniyeti paylaştık. Türkiye ile Azerbaycan 'Türk Dünyasının' da öncü ülkeleri konumunda. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nin bu yıl (5-6 Temmuz) kadim Şuşa'da düzenlenecek olmasından ziyadesiyle mutluluk duyuyoruz. İşbirliğimizi 'Aile Meclisimiz' TDT çatısı altında çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Bu çerçevede, Türk Dünyasının ayrılmaz parçası olan KKTC Türkü kardeşlerimizle de 'Tek Millet, Üç Devlet' şiarı temelinde temaslarımızın bundan sonra da artarak sürdürülmesini diliyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Güney Kafkasya İlham Aliyev Azerbaycan Türkiye Politika Güncel Haberler

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