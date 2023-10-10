Nur Sürer... 'YILMAZ GÜNEY KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR!'

"HİÇ KİMSEYİ İLGİLENDİRMİYOR"

'Camdaki Kız' dizisinde 'Feride İpekoğlu' karakteri ile hafızalarda yer eden Nur Sürer, önceki gün Nişantaşı'nda bir pasajdan çıkarken objektiflere yansıdı. Usta oyuncuya, meslektaşı Farah Zeynep'in çok konuşulan sözleri soruldu.

69 yaşındaki sanatçı, Yılmaz Güney'in kadınlara şiddet uyguladığı iddiasına, "Beni o hiç ilgilendirmiyor, hiç kimseyi ilgilendirmiyor" yanıtını verdi.

"YILMAZ GÜNEY KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

"Kimsenin haddi değil Yılmaz'la ilgili konuşmak" diyen Nur Sürer, sitem dolu şu ifadeleri kullandı:

Yılmaz Güney sinemanın kilometre taşıdır. Onun yaptığı şu kadar şeyi yapsınlar ondan sonra konuşsunlar. Yılmaz Güney bizim, yani sinemacıların kırmızı çizgisidir. Kırıldım tabii açıklamalara.