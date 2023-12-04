Batman'da izinsiz gösteri düzenleyen gruba müdahale: 8 kişi gözaltına alındı

Batman'da Yılmaz Güney Parkı'nda izinsiz gösteri düzenleyen gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında terör propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı.

Batman'da izinsiz gösteri düzenleyen gruba yapılan müdahalede, terör propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde kent merkezinde Yılmaz Güney Parkı'nda bir araya gelen grup, izinsiz gösteri düzenledi. Polisin uyarısına rağmen slogan atarak bildiri dağıtan guruba müdahale edildi.

Polisin müdahalesi sırasında mukavemette bulunan ve aynı zamanda terör propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor. - BATMAN