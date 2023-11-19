Fatoş Güney, sosyal medya hesabından eşi Yılmaz Güney ile çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Fatoş Güney... YILMAZ GÜNEY'İN CEZAEVİNDEN BİR KARESİNİ İLK KEZ PAYLAŞTI!

Oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcı Yılmaz Güney'in daha önce görülmeyen bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Fatoş Güney, eşi Yılmaz Güney ile yıllar önce çekilen karesini Instagram hesabından, "Toptaşı Cezaevi'nde bir ziyaret günü, 1979" notuyla paylaştı.

DurakMedya'da yer alan habere göre oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın yaptığı yorumla tartışmaların odağındaki Yılmaz Güney'in cezaevi fotoğrafı ilk kez yayınlandı.

9 Eylül 1984 yılında Paris'te hayatını kaybeden ünlü sinemacının Türkiye'de cezaevinde eşi Fatoş Güney ile çekilen fotoğrafı büyük ilgi gördü.

Cezaevinden kaçışı film olacak olan Yılmaz Güney beş yıl hapis yattıktan sonra 9 Ekim 1981 tarihinde izinli olarak çıktığı Isparta Yarı Açık Cezaevi'nden yurt dışına firar etmişti.