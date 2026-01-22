Haberler

Yılmaz Güney setteki oyuncuyu mu dövdü? Yılmaz Güney hangi oyuncuya saldırdı?

Güncelleme:
Türk sinema tarihinin en tartışmalı ve en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yılmaz Güney, aradan geçen yıllara rağmen gündemden düşmüyor. Son olarak bir film setinde yaşandığı öne sürülen ve kamuoyuna yansıyan görüntüler, Güney'e dair geçmişteki şiddet iddialarını yeniden tartışmaya açtı. Peki, Yılmaz Güney setteki oyuncuyu mu dövdü? Yılmaz Güney hangi oyuncuya saldırdı? Detaylar haberimizde.

Türk sinema tarihinin en tartışmalı figürlerinden biri olan Yılmaz Güney, bu kez geçmişten gelen set görüntüleriyle yeniden kamuoyunun gündemine oturdu. Sosyal medyada ve dijital platformlarda yayılan görüntüler, bir film setinde yaşanan sert tartışmayı ve fiziksel saldırı iddialarını gözler önüne serdi. Peki, Yılmaz Güney setteki oyuncuyu mu dövdü? Yılmaz Güney hangi oyuncuya saldırdı? Detaylar...

YILMAZ GÜNEY SETTEKİ OYUNCUYU MU DÖVDÜ?

Kamuoyuna yansıyan görüntülerde, bir film setinde yaşanan gerginlik açık biçimde görülüyor. Görüntülerde Yılmaz Güney'in, genç bir oyuncuya yönelik sert sözler sarf ettiği, ardından elindeki megafonla fiziksel saldırıya yöneldiği anlar yer alıyor.

YILMAZ GÜNEY HANGİ OYUNCUYA SALDIRDI?

Görüntülerde saldırıya uğrayan kişinin genç ve kariyerinin başında olan bir oyuncu olduğu görülüyor. Ancak mevcut bilgiler kapsamında oyuncunun kimliğine dair doğrulanmış bir isim kamuoyuyla paylaşılmış değil.

YILMAZ GÜNEY KİMDİR?

Yılmaz Güney, Türk sinemasında hem sanatsal üretimleri hem de tartışmalı kişisel geçmişiyle tanınan bir isimdir. Sinema kariyeri boyunca birçok filmde oyuncu, senarist ve yönetmen olarak yer almış; eserleriyle uluslararası alanda da dikkat çekmiştir. Ancak Güney'in adı, sanatının yanı sıra adli vakalarla da sıkça anılmıştır.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

