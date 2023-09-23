Yılmaz Güney filminin yapımcısı Ahmet San'dan Farah Zeynep Abdullah'a tepki: Hadsiz

Yılmaz Güney filminin yapımcısı Ahmet San, oyuncu için "En iyi kadın döven erkek" yorumunu yapan Farah Zeynep Abdullah'ı hedef aldı. Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programında konuşan San, Abdullah için "Onu hadsiz buluyorum, birikimi bile yetmez" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan Yılmaz Güney filminin yapımcısı Ahmet San, Farah Zeynep Abdullah ve proje hakkında konuştu. Güney için "Sinemanın en iyi kadın döven oyuncusu" diyen Abdullah'a tepki gösteren San, "Hadsiz" dedi.

"YILMAZ GÜNEY FİLMİ MÜTHİŞ BİR İŞ OLACAK"

Yılmaz Güney'in hayatını beyazperdeye aktarmaya hazırlanan ancak Fatoş Güney'in sözleşmeyi feshetmesiyle ara veren yapımcı Ahmet San, sorunların çözüldüğünü ve projenin devam ettiğini belirtti. Güzel bir proje olacağından bahseden San, "Tıkanan bir şey yok. Yılmaz Güney filmi için sözleşmeler imzalanmıştı. Fatoş Yılmaz zaten benim çok değer verdiğim bir arkadaşımdır. Onunla yola çıktık ve devam ediyoruz. Anlaşmazlıklar olabilir bunlar çok normal. Yılmaz Güney filmi planlandığı gibi gidiyor ve çok müthiş bir iş olacak" dedi.

"FARAH ZEYNEP ABDULLAH'I HADSİZ BULUYORUM"

"Farah Zeynep Abdullah'ın sözlerini nasıl buluyorsunuz?" sorusu üzerine sözlerine devam eden Ahmet San, "Onu hadsiz buluyorum, birikimi bile yetmez. Genç hanım arkadaşımızın kültür seviyesi onu algılayabilecek ve o ulvi lafları söyleyebilecek bir şey değil. Laflarına baktığınız zaman da tamamen magazinsel."

"YILMAZ GÜNEY'İN FİKİRLERİNİ VE YAŞAM TARZINI SAVUNMUYORUM"

Başarılarını desteklediği Yılmaz Güney'in kötü taraflarıyla ilgilenmediğini belirten ünlü isim "Yılmaz Güney'in çok değişik notları var. Bir kişilikli değil birçok şeyi barındırmış. Bunu sevaplarıyla ve kötülükleriyle. Ben bu kadar sert mizaçlı olunmaması gerektiğini düşünüyorum. Yılmaz Güney'in işlediği cinayeti savunmak bana düşmez. Ben Yılmaz Güney'in fikirlerini ve yaşam tarzını savunmuyorum. Ben iyi ve kötü taraflarıyla damga vurmuş bir insan var. Cannes Film Festivali'nde ödül kaldırmış bir zafer... Bunu istediğin gibi yorumlayabilirsin. Çok iyi bir oyuncu, yönetmen, yazar ve senarist ama bir kavgada da birini öldürmüş. Bu savunulmaz" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümünü unutmayan yazar Murathan Mungan sosyal medya hesabından " Yılmaz Güney'in ölümünün 37. yılı. İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi. Bir daha kimse onun gibi boynunu hafifçe yana kırarak hüzünle bakarken içimizin en ücra yerine dokunamadı" yazılı bir paylaşım yaptı. Mungan'ın paylaşımına yanıt veren Farah Zeynep Abdullah, "Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği ve kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim" ifadelerini kullandı.

Güney'in ailesi, Farah Zeynep Abdullah'ın paylaşımıyla ilgili, "Şiddetin ve kötülüğün gerçek sahiplerine söz yükseltemediğini anladığımızı ve gördüğümüzü belirtiyor, Yılmaz Güney'i şiddet sembolü olarak gören her anlayışın karşısında olacağımızı yineliyoruz" açıklamasını yapıp dava açma kararı almıştı.