Yapay zeka kullanılarak yapılan fotoğraflara çok sayıda yorumlar yapılırken bir çok hayranı ise sanatçıyı Hollywood yıldızı George Clooney'e benzettiler.

Yapay zeka kullanılarak yapılan fotoğraflara çok sayıda yorumlar yapılırken bir çok hayranı ise sanatçıyı Hollywood yıldızı George Clooney'e benzettiler.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü sanatçı Yılmaz Güney'in yapay zekalı fotoğrafları büyük ilgi gördü.

Yapay zeka kullanılarak yapılan fotoğraflarda oyuncu yeniden resmedilirken bakışları ve sert mizacı yerini korudu.

Yapay zeka ile yapılan Yılmaz Güney fotoğraflarına çok sayıda beğeni gelirken hayranları ise sanatçıyı Hollywood yıldızı George Clooney'e benzettiler.